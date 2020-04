Nem éri meg az árát a Budapest-Belgrád vasúti projekt, a titkosítás pedig gyanússá is teszi

A Budapest-Belgrád vasútvonal projekt leállítását követeli az ellenzék, az erre szánt milliárdokat pedig védekezésre és a munkahelyek megtartására fordítanák.

Az országgyűlés azt követően folytatta le a Budapest-Belgrád vasútvonalról szóló vitát, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes törvényjavaslata 10 évre titkosítaná a Budapest-Belgrád vasútvonal - nagyobb részben Mészáros Lőrinc cégcsoportja által kivitelezett, 590 milliárdos - felújításának szerződéseit.

„A beruházás megvalósítása kiemelkedően fontos közérdek"

A KDNP-s Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára is erre - a kormány által korábban is hangoztatott álláspontra - hivatkozva támogatta a gigaberuházást és a titkosítást. Úgy vélte, a kínai hitellel megtámogatott projekt segíthet a munkahelyteremtésben és a kölcsönt jobb feltételekkel biztosítja a Bank of China, mint például az IMF.

Az ellenzék azonban úgy vélte, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal kivitelezése nem elsősorban nemzetgazdasági érdek, hanem a Fidesz gazdasági holdudvarának egyik legfontosabb érdeke.

"Állítsák le a beruházást, és az erre szánt pénzt a koronavírus elleni védekezésre és bérpótlásra fordítsák!"

- mondta Z Kárpát Dániel, hangsúlyozva, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítése egy olyan projekt amelyről már korábban is kiderült, hogy csak a NER oligarcháinak kedvez, de megépítése most a járvány idején valódi károkat okozhat a magyar gazdaságnak.

A Jobbik vezérszónoka az Alfahírnek úgy fogalmazott, nemcsak a projekt leállítását kérik a kormánytól, hanem, hogy az így megmaradó százmilliárdokat csoportosítsák át az újratervezendő költségvetésbe a munkahelyek megtartása és a bérek kiegészítésére. Ezen felül megismételte a "Mészáros-adó" fontosságát, amely szerinte jogos elvárás a magyar emberek részéről. A titkosításról azt mondta, hogy a Fidesz rendre ugyanazokat a hibákat követi el, mint az MSZP, amikor például a csillebérci tábor elkótyavetyélésének részleteit titkosította a balliberális kormány.

Varga-Damm Andrea, a Jobbik országgyűlési képviselője szerint nem elfogadható az a magyarázat, amit Bányai Gábor fideszes képviselő mondott a projektről, azaz, hogy a vasútvonal megépítése a kisebbik rossz lenne a leállításhoz képest. Hangsúlyozta, hazánknak

nem a két rossz közül kellene megint a kisebbiket választani,

hanem egy valóban jó és eredményes beruházást, ami nem egy szűk gazdasági érdekkörnek kedvez, hanem a magyar gazdaságnak.

Balczó Zoltán arra a tényre mutatott rá, hogy Európának és az EU-nak nem érdeke a kínaiak gazdasági térnyerése a kontinensen. A Jobbik politikusa hozzátette, diplomáciailag és erkölcsileg is elfogadhatatlan, hogy a magyar kormány támogatná Kína tagságát az ENSZ emberjogi tanácsában, miután

Peking legutóbb éppen az ellen a kínai orvos-kutató ellen folytatott eljárást, aki elsőként hívta fel a figyelmet a koronavírus-járvány veszélyeire.

A szintén jobbikos Stummer János is a beruházás részleteinek titkosítását kérte számon a kormányon. Szerinte most van itt az ideje, hogy a haverok 600 milliárdos gigaüzletét a szőnyeg alá söpörjék, ezért arra kérte a kormányoldalt és Orbán Viktort, hogy a "fürkészeit" ne csak Kínába küldje ki, hanem Magyarországra is, mert ezekben a napokban a kabinetnek inkább azokkal kellene foglalkoznia, akik már most elvesztették a megélhetésüket.

Optimális esetben 130 év múlva térülhetne meg a beruházás költsége

Az ellenzéki felszólalók szerint a Budapest-Belgrád vasútvonal kivitelezése a legdrágább, pontosabban a leginkább túlárazott projektek egyike, ami egyhamar nem fog megtérülni. Szél Bernadett független képviselő ezért is szólította fel a kormányt a beruházás leállítására és a "Mészáros-adó" bevezetésére.

"Titokban lehet sokat lopni" - jelentette ki Szél Bernadett, aki szerint se gazdasági, se közlekedési, se klímavédelmi oka nincs ennek a "virtigli politikai projektnek", amellyel

"a Kínai Kommunista Párt kilóra megvette a Fideszt és a KDNP-t".

Az MSZP-s Gurmai Zita azt nem vitatta, hogy vasúton valóban nehézkes eljutni Belgrádba, de a projekt költségei és a titkosítás szerinte azt jelzi, hogy itt nem a gyorsabb utaztatásról van szó, ráadásul nem, vagy csak nagyon sokára térülhet meg az ára.

Schanda Tamás államtitkár: megfelelő az ár, jó a hitelkonstrukció

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára a vitában elhangzottakra reagálva azt hangsúlyozta: a finanszírozásba bevont kínai hitel kedvezőbb, mint bármely piaci konstrukció. A titkosításról szólva azt mondta, azok az adatok kerülnek ebbe a körbe, amelyek szenzitív kínai üzleti információk, vagy negatívan befolyásolnák Magyarország külgazdasági, külpolitikai érdekeit.

A parlament ezzel lezárta a Budapest-Belgrád vasútvonalról szóló általános vitát.