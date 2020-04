Tele az internet álhírekkel, mégsem árulja el az operatív törzs, hogy mi számít annak

"Aki közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt a közveszéllyel összefüggésben olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely a közveszély színhelyén alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

- amikor március 30-án a kormánypárti kétharmad elfogadta a felhatalmazási koronavírustörvényt, a fenti tételekkel egészült ki a Büntető törvénykönyv.



Elvileg a szabályozás világos, mégis nagy a titkolózás a törvénymódosítás kapcsán. Az operatív törzs szokásos sajtótájékoztatóin is csak két-három számpárt szoktak közölni. Ma például Kiss Róbert, az ügyeleti központjának munkatársa mindössze annyit árult el, hogy mostanáig 183 büntetőeljárás indult, köztük 51 esetben rémhírterjesztés miatt. Pedig kapott kérdést is a Népszava részéről a rémhírekkel kapcsolatban, de Kiss Róbert a konkrét tényközlés helyett azzal ütötte el a válaszadást, hogy felidézte azt az esetet, amikor egy elkövető Budapest lezárásával riogatott, és a helyzet rendezése érdekében még a hatóságoknak is lépnie kellett.



Pedig jó lenne a tisztánlátás. Az Alfahír már több alkalommal írt a Belügyminisztériumnak, és az ORFK-nak is, arról érdeklődve,

van-e valamilyen nyilvántartás az álhírekről,

mert úgy gondoljuk, hogy a védekezés szempontjából fontos lenne tájékoztatni a nyilvánosságot arról, hogy milyen tartalmú rémhírek, fenyegetések terjednek, és azokkal milyen platformokon lehet találkozni. Nem mellesleg, így a cáfolat is könnyebben elérhetővé válna a nyilvánosság számára.

A válaszokra több mint egy hete várunk, miközben a törvényi szigorítás ellenére nagyon sok videóval találkozni, amely nagy valószínűséggel valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa.



Ugyan a közmédiában is zajlik egy álhír-vadászat, de ezt az alkalmat a közszolgálatisággal nehezen vádolható hírszerkesztő arra használja, hogy az ellenzéki médiumokat ekézze. Az más kérdés, hogy a választási kampányban megannyi hazugságot terjesztő állami tévétől milyen álságosan hangzik, amikor arról beszélnek, hogy

"ismét olyan álhír kering, amit már többször cáfoltak".

Nehezen befogadható 3 perc 15 másodperc, de van ennél rosszabb is

A Híradó beszámolóját ugyanis 6.713-an tekintették meg eddig a YouTube-on, de van olyan fake news, amit egy hét alatt már 125.837-en láttak, jelen pillanatban is elérhető (a linket idemásolom, hátha látják a hatóságok), és már rögtön a videó elején leszögezi benne a megszólaló, hogy nem igaz az az állítás, hogy a koronavírus veszélyes.

A 8 perc 37 másodperces gondolatmenetben dr. Pócs Alfréd Egerben élő háziorvos többek között azon lamentál, hogy

Afrikában miért nem halnak meg az emberek a járványban, miközben a lakosság 30-40 százaléka AIDS-es;

hogy Olaszországban kétféle statisztikát vezetnek a halottakról, és azért olyan sok a számuk, mert a halottak keneteit is leveszik, és ha abból kimutatják a vírust, hozzászámolják a koronavírus áldozataihoz, nem tudni ki hal meg tisztán koronavírusban;

"Magyarországon, hála Istennek, Kásler miniszter úr elrendelte, hogy a halottaktól már nem kell levenni ezt a kenetet, mert csak bezavar... bezavarja a képet a statisztikával";

a magyar áldozatok kevertek (más betegségük is volt), nem a koronavírus okozta a halálukat;

látjuk, hogy a fiatalokat nem támadja meg a vírus;

"úgy gondolom, hogy egy kicsit túl van kikiáltva ez, főleg Magyarországon";

"az emberek ne féljenek, mert én szerintem az idős emberek nem a koronavírusba halnak bele, hanem a félelembe";

idős korban a félelem, a halálfélelem is csökkenti az immunrendszert, nem a külső okokra kell fogni a haláleseteket;

Egyébként a HunTV-Magyarország egy másik videójában ugyanez az ember több mint 1 órán keresztül bizonygatta, hogy

a kormánynak vissza kell vonnia a korlátozó intézkedéseit.