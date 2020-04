Az új magyar munkanélküliek dolgozhatnak a földeken a vendégmunkások tízezrei helyett?

Egyre jobban érezteti hatását a világjárvány gazdasági hatása, és olyan praktikus kérdésekkel kell megküzdenünk, mint hogy ki dolgozik majd a földeken.

Ugyanis agrárium ágazati összesítések szerint

a magyar kertészetek idényjelleggel 25-30 ezer vendégmunkást foglalkoztatnak,

akik nagy része Erdélyből és Kárpátaljáról érkezik, ám a határzárak miatt ez a munkaerő egyelőre elérhetetlen, vagy csak részben elérhető.

Jellemző, de már a szezonnyitó spárgaszedéshez is napokon belül 2-3 ezer fős plusz munkaerőre lenne szükség.

A novekedes.hu arról ír, hogy az ágazati vélemények szerint a mai helyzetben az lenne a legjobb megoldás, ha a kieső külföldi munkaerőt magyar munkavállalókkal lehetne pótolni. A napokban hasonlóan nyilatkozott Jakab István, a legnagyobb hazai agrár-érdekképviseletnek számító Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke is, aki azt is felvetette, hogy a munkaerő-átcsoportosítások érdekében a közmunkaprogramokat is át kellene tekinteni.

Emlékezetes, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a kormány válságintézkedéseinek egyik alkotója a héten arról nyilatkozott, hogy

"annyi ember ment tönkre az elmúlt napokban, és most is megy tönkre, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni.”

Parragh a munkanélküliekkel kapcsolatban elmondta, hogy 15 ezer cég visszajelzései alapján látják, hogy erős kereslet is megjelent azért a munkaerőpiacon, például a mezőgazdaságban vagy az élelmiszeriparban.