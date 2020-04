Se Kásler, se Palkovics, se maszk - kiakadt az ellenzék a Parlamentben

Ismét Szijjártó Péter külügyminiszter tájékoztatta a kormány nevében az Országgyűlést, ennek megfelelően sem az egészségügyről, sem pedig a gazdaságvédelemről nem esett szó a beszámolóban.

A külügyér mindenesetre rögzítette, a légihíd Kínába megállás nélkül üzemel. Az elmúlt egy hétben 26 repülőgép hozott védőfelszereléseket.

13.207.000 darab maszk,

6.203.000 védőruha,

155.000 teszt és

101 darab lélegeztetőgép érkezett.

Ezenfelül több szerződés is érvényben van: 148.700.000 darab maszkra, ebből 46.855.000 megérkezett, 3.305.000 tesztre, ebből 352 ezer megérkezett, 47.754.000 védőfelszerelésre, ebből 20.292.000 megérkezett.

Elmondta azt is, hogy mind Kazahsztán, mind pedig Azerbajdzsán gyorsan átengedi a Kínából érkező gépeket.

Számos ország kért segítséget, néhánynak segítünk is (Szerbia, Észak-Macedónia, Szlovénia, Horvátország), sőt segítettünk az olaszoknak is 100 ezer maszkkal és 5 ezer védőruhával.

Határontúli magyar közösségeknek (kivéve Kárpátalja) 710 ezer maszk, 32 ezer védőruha, 200 ezer kesztyű jutott. Szijjártó Péter szerint hazánkat csak kevés ország segíti: Üzbegisztán kereskedelmi minisztere most ígérte meg, hogy 500 ezer maszkot ad hazánknak.

Lukács László György azt vetette fel, hogy ha már ennyi maszk van, jut-e belőle minden magyar állampolgárnak, a gyógyszertárakon keresztül. A Jobbik politikusa megismételte, azt szeretnék, hogy az állam által biztosított védőmaszkokat a közterületeken mindenkinek kötelező legyen hordani. A tesztekkel kapcsolatban pedig azt szorgalmazta a politikus, hogy a bentlakásos intézményekben élőket szűrjék rendszeresen.

Hangsúlyozta, hogy Kásler Miklós miniszternek nem lenne helye a kormányüléseken, felhozva a kórházigazgatók kirúgását a járványhelyzet kellős közepén. A miniszter döntését személyes bosszúval magyarázta a jobbikos politikus.

A Jobbik szerint nem lenne szabad exportálni a védőeszközökből.

A DK-s Arató Gergely szerint mindent elmond, hogy immár sokadszor a külügyminiszter, és egyszer sem egészségügyért felelős miniszter tájékoztatja a Parlamentet, mert csak azzal tudnak dicsekedni, hogy mit visznek ki, vagy mit hoznak be, de azzal nem, hogy mi történik az országban - vélekedett. A politikus felhozta, hogy minden nyolcadik fertőzött Magyarországon egészségügyi dolgozó. Illetve azt is, hogy korábban a kormány azt állította, van elég maszk a védekezéshez, most pedig a szállítmányokból kiderült, hogy ez nem volt igaz.

Szerinte nagyobb biztonságban vannak a Romániában élő magyarok, mint az anyaországiak, mert ott tesztelnek, és lemondott az egészségügyért felelős miniszter is.

Majd arra kérte az államfőt, hogy mentse fel az alkalmatlan Kásler Miklóst egy olyanra miniszterre, aki be tud jönni a Parlamentbe.

Kocsis-Cake Olívió (Párbeszéd) is furcsállta, hogy Szijjártó Pétertől több információt lehet kapni, mint Kásler Miklóstól. Majd felhívta a figyelmet a kínai védőeszközökkel kapcsolatos miniőségi aggályokat. Arra is kíváncsi volt, hogy az EU-s szerződésekből fog-e a kormány átcsoportosítani pénzeket.



Az LMP-s Keresztes László Lóránt is arra kérte a kormányt, hogyha már milliós számra érkeznek a maszkok, azok jussanak el az emberekhez. Másrészt Hollandiában 600 ezer kínai maszkról, Csehországból 300 ezer kínai tesztről derült ki, hogy rossz a minőségük.



Szerinte gyűlöletkeltő bejegyzések születtek a határontúli magyarok támogatása kapcsán, ami elfogadhatatlan. Arra is kérte a magyar kormányt, hogy ne titkosítsák az 1000 milliárdos Budapest-Belgrád-vasútvonalat.



A szocialista Tóth Bertalan szerint a hétvégén nem a stabil, erős kéz kormányzott az egészségügyben, illetve ő is arról érdeklődött, hol vannak a maszkok és a védőfelszerelések. Felvetette, hogy a magánegészségügyben megkezdődött a fizetős tesztelés.



Az MSZP-s politikus felhozta, hogy Palkovics László minisztert is hiába várták az Országgyűlésbe. Már 2 hete csak csöpögtetnek a gazdaságvédelmi csomagról, miközben naponta 4.500-6.000 munkahely szűnik meg Magyarországon - fogalmazott.