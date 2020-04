A maszkok miatt veszekedett egymással a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke és külügyminiszer a Parlamentben

Egészen érdekes néhány percnek lehettek azok szem- és fültanúi, akik követték az azonnali kérdések óráját a Parlamentben, ugyanis az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának elnöke hangot adott a külügyminiszternél annak a sokunkban motoszkáló kérdésnek, miszerint okés, hogy több mint százmillió maszkot rendelt az Orbán-kormány,

de hol vannak ezek a maszkok? Fizikailag.

A jobbikos Stummer János szerint ugyanis az ellenzéki képviselők és a nyilvánosság csak annyit lát ezekből a Kínából érkező szállítmányokból, hogy a miniszterelnök úr kisétál Ferihegyre, megérkezik a szállítógép, miniszterelnök úr megtapsolja őket, lekönyököl a pilótával, aztán a kormány tagjai közlik a számokat a Parlamentben.

A kollegialitás jegyében, engedje már meg nekem, ellenzéki országgyűlési képviselőnek, hogy hadd láthassam ezeket a maszkokat, védőfelszereléseket, elmehessek ezekbe a raktárakba a Nemzetbiztonsági bizottság elnökeként, és meggyőződhessek a saját szememmel arról, hogy ezek a maszkok, ebben a mennyiségben át lesznek adva a háziorvosoknak, a rendőröknek, szociális munkásoknak - hangzott el a képviselőtől.

"Ígérje meg ezt nekem a miniszter úr, hogy elmehetek ezekbe a raktárakba"

- zárta szavait Stummer János.

Szijjártó Péternél betaláltak az elhangzottak; kollegialitásról beszél, miközben azzal vádol, hogy blöffölök, miközben éjt-nappallá téve azon dolgozunk, hogy a megfelelő mennyiségű védőeszköz megérkezzen - vágott vissza a feldúlt külügyér, majd hozzátette: vagy azt mondja, hogy én hazudok, vagy blöffölök, vagy pedig azokat az embereket vádolja nemtelen dolgokkal, akik kipakolják a repülőket.

Legyen bátor, és mondja meg, hogy kit, mivel vádol

- hergelte magát tovább.

Majd több ígéretet is tett, például, ha meghívják a Nemzetbiztonsági bizottságba, akkor ő ott is beszámol, sőt, ha rajta múlna, Stummer János még az Állami Egészségügyi Ellátó Központ raktárába is nyugodtan bemehetne, csak kérje az engedélyezést az ÁEEK-t fenntartó minisztériumnál. De semmi csoda, vagy nagy dolog nincsen ott - tett hozzá.