"Toldozott-foltozott, hibáktól hemzsegő, szakmaiatlan, meggondolatlan törvényjavaslatot benyújtani felelőtlenség"

A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakmai szervezetei élesen tiltakoznak, illetve elítélik a kormány legújabb, kulturális dolgozókat érintő törvényjavaslatát. Mint ismert, a Semjén Zsolt által jegyzett és rekordgyorsasággal benyújtott jogszabály-tervezet értelmében a kulturális dolgozóktól elvennék a közalkalmazotti státuszt és munkavállalókká minősítenék át őket. Ezzel elveszik tőlük a közszférához kapcsolódó, az alacsonyabb illetményt kompenzáló előnyöket, ezzel párhuzamosan pedig mindössze hat százalékos bérfejlesztést ígértek meg. A kulturális dolgozók felháborodása ennek fényében érthető, különösen, ha hozzávesszük, hogy a területen dolgozók több mint tíz éve egy fillér béremelést nem kaptak.

A közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete mellett most a könyvtárosok, levéltárosok, muzeológusok és művelődészervezők szakmai szervezetek is elítélték a törvényjavaslatot.

- olvasható a Magyar Könyvtárosok Egyesülete honlapjára feltett, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsa, a Magyar Levéltárosok Egyesülete, a Magyar Népművelők Egyesülete és a Pulszky Tárasaság – Magyar Múzeum Egyesület vezetői által jegyzett közleményben. Emlékeztetnek: a változtatás 1992, a Kjt. hatályba lépése óta a legnagyobb munkajogi változtatást jelenti a közgyűjteményi és közművelődési ágazatban. Ráadásul információik szerint erről a javaslatról semmilyen előzetes egyeztetés, tárgyalás sem az intézmények fenntartóival, sem a szakmai szervezetekkel nem folyt.

A szakmai szervezetek tiltakoznak a javaslat időzítése miatt is. Mint ismert, a KDNP-s Semjén Zsolt által jegyzett törvényjavaslatot húsvétra időzítve nyújtották be véleményezésre, így a szakmai szervezeteknek esélye sem volt behatóan tanulmányozni azt.

"Tiltakozunk a törvénytervezet társadalmi vitára bocsátásának módja ellen is: a húsvétra időzített „vita” ellentmond a kereszténység legnagyobb ünnepe szellemiségének, a munkavállalók pihenése jogának. Tiltakozunk az ellen is, hogy a kormányzat egy ilyen fajsúlyú változtatást a koronavírus veszélyhelyzet idejére időzít, amikor intézményeink is megfeszítetten dolgoznak a kulturális feladatok ellátásán, a körülményekhez való igazításán!"