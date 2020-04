Fideszes agymosás: az orvosmaffia kelti a hisztériát az ágyszámcsökkentés miatt

A Jobbik felszólítja a kormányt, hogy fejezze be az betegek ellátás nélküli hazaküldését, vagyis hagyja abba a kórházak kiürítését - mondta Lukács László György keddi online sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett: a kormány annak ellenére nem változtat az álláspontján, hogy a szakma - így többek között a Magyar Reabilitációs Társaság, a Kórházszövetség vagy épp a Magyar Orvosi Kamara, sőt, Kásler Miklós munkájával kapcsolatban az előző egészségügyi miniszter is - szerint is hiba a betegek hazaküldése.