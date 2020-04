Miskolcon is kötelező lesz a maszk a tömegközlekedésen, 120 ezer darabot osztanak ki

Miskolcon is kötelező lesz a maszk, vagy valamilyen más, a szájat takaró ruhadarab (sál, esetleg kendő) viselése a tömegközlekedési eszközökön április 23-án, csütörtök reggeltől – közölte szerdán a város önkormányzata.

Erről Veres Pál polgármester rendelkezett azután, hogy egyre több egészségügyi szakember javasolja országszerte is a védőeszközök viselését, mivel véleményük szerint a szájmaszkok érdemben is hozzájárulhatnak a vírus terjedésének lassításához.

Az eddigi információk szerint a szájmaszk jó eséllyel csökkenti annak a kockázatát, hogy akik már fertőzöttek, de nem tudnak róla, megfertőzzenek másokat.

Ugyanakkor az egészséges embereknek is nyújtanak bizonyos fokú védelmet a nyálcseppekhez, nagyobb porszemcsékhez tapadt vírusok belélegzése ellen.

A szigorítás betartásában az önkormányzat által ingyenesen biztosított 120 ezer mosható maszk is segíti majd a lakosságot. Amíg ezek a maszkok megérkeznek, addig kendővel, sállal is lehet helyettesíteni a védőeszközöket. Büntetés egyelőre nem fog járni azért, ha valaki nem tartja be az előírásokat, csak figyelmeztetik az utasokat.

Ugyanezt a lépést tette meg Karácsony Gergely főpolgármester is, Budapesten jövő hétfőtől lesz kötelező valamilyen maszk, vagy arcot eltakaró kendő, sál viselete a tömegközlekedési eszközökön. Ugyanez vonatkozik a boltok látogatására is.