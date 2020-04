Egy hetes türelmi idő után le kell szállnia a BKK járatairól azoknak, akik nem takarják az arcukat

Április 27-től, jövő hét hétfőtől csak kendővel, maszkkal vagy valamilyen sállal eltakart arccal lehet felszállni felszállni a budapesti közösségi közlekedésre - jelentette be Karácsony Gergely A budapesti főpolgármester hozzátette: ezt a döntést kiterjesztették a fővárosi kereskedelmi egységekre is, így a boltokra, piacokra, bevásárlóközpontokra, valamint a taxikra is.