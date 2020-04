Kásler Miklóst beáldozhatja a járvány után a kormány

A 444.hu fideszes belső információk alapján közölt cikket a Századvég Alapítvány közvélemény-kutatásairól és a kormányban dúló időnkénti fejetlenségről. A lap szerint a járvány ideje alatt nem éppen "jól muzsikáló" Kásler Miklóstól megválhat a pandémia után a miniszterelnök.

A lap szerint a Századvég a járványhelyzetre való tekintettel a korábbiaknál is több nem nyilvános felmérést készít a kormány számára. A közvélemény-kutató cég, ha kell naponta többször is "rákérdez" külön Budapestre és vidékre, 500 vagy 1000 fős mintákon. Ez, bár korábban is így ment, de a járvány megérkezése után már napi sűrűségűvé vált.

A kormány részéről elsősorban arra kíváncsiak, miként ítélik meg az emberek az intézkedéseiket, mennyire gondolják fenyegetőnek a járványt, és mitől tartanak leginkább a veszélyhelyzet ideje alatt.

Az eredményeket napi rendszerességgel, az operatív törzs ülése után kapja kézhez a miniszterelnök.

A válaszok terén rendkívül megosztott a lakosság, ezért tűnik úgy gyakran, hogy sokszor önmagának is ellentmond néhány nap különbséggel a kormányzat. A 444.hu egy példát is említ: a "kijárási korlátozás" bevezetésére ezért nem országosan került sor, ugyanis a megosztottság miatt, a szigorú betartatást Orbán Viktor az önkormányzatokra tolta át, a kormányzati intézkedés pedig csupán ajánlás jellegű volt.

A pártok támogatottságát is mérik a Századvégnél, amely szerint - s különösen a kormány legnagyobb aggodalmára - jelenleg stagnál a Fidesz-KDNP szavazóinak aránya. Ez azért is jelenthet gondot, mert a kormány azzal számol, hogy a járvány utáni válság miatt rengeteg ember elfordulhat a kormánytól.

A kormány másik intézeténél, a Nézőpont által nyilvánosságra hozott adatok szerint nőtt a kormány támogatottsága, de a 444 szerint a kormányfői stáb által leginkább megbízhatóként kezelt nem nyilvános századvéges számok szerint hiába elégedett a többség a járványügyi intézkedésekkel, a kormány népszerűsége nem változott.

Az egyik út ezért a Fidesz részéről az lehet, hogy újra előveszik Soros Györgyöt, az Európai Uniót és az ellenzéket, ezzel legalább részben el tudnák venni a figyelmet a hibás és kapkodó intézkedésekről, főleg az egészségügyről és a gazdasági mentőcsomag elégtelenségéről.

A rengeteg problémát okozó kórház kiürítések is gyakran szóba kerülnek. Ennek elsődlegesen az lehet az oka, hogy a tömeges tesztelés hiányában, a fertőzöttekkel kapcsolatba került személyek izolálása is lehetetlenné vált, így hetek óta nem követhető, pontosan merre terjed a vírus, hol és mikor robbanhat be a járvány. Az ágyfelszabadítási rendet kritizáló kórházigazgatók menesztése után Orbán Viktor sem volt boldog, állítólag úgy értékelte, Kásler Miklós cselekedetét, hogy

"az egészségügyi védekezés éléről eltessékelt humánminiszter önjáróvá vált."

A jelenlegi helyzetben azonban fel sem merülhet a menesztése, ugyanis az gyengeségre vallana mindenképpen a kormány részéről.