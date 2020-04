Operatív törzs: 927 fertőzöttet ápolnak a kórházakban, 56-an vannak lélegeztetőgépen

Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján Lakatos Tibor rendőrezredes azzal kezdett, hogy a hétvégén minden eddiginél többször, összesen 1905 alkalommal kellett intézkedniük a kijárási korlátozások megszegése miatt. Müller Cecília közölte, hogy 927 főt ápolnak kórházban, ez emelkedő tendenciát jelent, közülük 56-an vannak lélegeztetőgépen.

Az országos tiszti főorvos szerint emelkedik a fertőzöttek száma, de továbbra is sikerül laposan tartani a járványgörbét. A területi megoszlás különböző, továbbra is a sűrűn lakott főváros és Pest megye a leginkább érintett, ezeket követi Fejér megye.

A fertőzöttek 57 százaléka nő, 43 százaléka férfi. Az elhunytak közül 256-an 60 év felettiek, nyolcan 50-59 közöttiek, 6-an 40-49 közöttiek, és ketten 30-39 közöttiek.

Kérdések

Az újságírói megkeresésekre adott válaszokból is kiderült néhány információ: egy embert jellemzően kétszer tesztelnek, de számos olyan helyzet van, például az egészségügyi dolgozóknál, amikor ennél többször is.

Lakatos Tibor az M1 kérdésére közölte, hogy eddig összesen 70 eljárás indult rémhírterjesztés miatt. Müller Cecília pedig a Petőfi Népe érdeklődésére, hogy a vírus reprodukciós rátája, ami azt mutatja meg, hogy egy fertőzött hány másik embernek tudja átadni a betegséget 2-3, de Magyarországon ez régóta 1 alatt van.

A Blikk kérdésére a tiszti főorvos elmondta, hogy a túlsúly mindig is többletkockázatot jelent a víruson kívül is, rendkívüli mértékben megterheli a szívet- és keringést, a légzőrendszer, de számos más problémát, például anyagcserebetegséget és cukorbetegséget is okozhat. Az extrém mértékű elhízottaknál a fizikai beavatkozás, a lélegeztetés is nehezített. Egyébként az eddigi legfiatalabb magyar elhunyt (37 éves), a tájékoztató oldal szerint extrém elhízott volt.