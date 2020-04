Középkori falszakaszra bukkantak a budai Várban

Újabb értékes leleteket fedeztek fel a régészek a budai Várban a Nemzeti Hauszmann Program keretében folyó munkálatokon: megtalálták az egykor a Dísz téren álló vöröskereszt székház eredeti gránit tábláit, a királyi palotában előkerült egy eredeti Hauszmann-kori lépcső, a Csikós udvaron pedig egy eddig fel nem tárt, középkori várfalszakasz - közölte a Várkapitányság.

A Budavári Palotanegyed megújítását célzó Nemzeti Hauszmann Program keretében a budai Vár több területén zajlanak régészeti feltárások, valamint korábban lerombolt épületek helyreállításának előkészítő munkálatai.

A terveknek megfelelően halad a Dísz tér sarkán az egykori vöröskereszt székház visszaépítéséhez szükséges tereprendezés, a királyi palota déli összekötő szárnyának hiteles rekonstrukciója és a Csikós udvar megújítása is - írja közleményében a Várkapitányság.

A fejlesztések eredményeként újjászületik a Vöröskereszt Egylet egykori székháza, amely 1948-ig a Dísz tér sarkán állt. Az évtizedekig elzárt terület feltárása januárban kezdődött, akkor Mikula Ferenc több mint 100 éves alkotásai, Álmos és Előd vezér szobrai kerültek elő a beomlott pincéből.

A közlemény szerint most a székház eredeti gránit tábláinak töredékeit találták meg a régészek. A Hauszmann Alajos tervei alapján 1902-re felépült székház déli, reprezentatív bejáratának falát egykor három gránit tábla díszítette. Feltételezhetően most ezekből került elő két tábla, amelyek a második világháború alatt összetörtek. A tábla darabjait a régészek most össze is tudták állítani. A két tábla egyikén az 1902-es központi igazgatóság névsora, míg a másikon a legfőbb védnökök nevei voltak olvashatók: "Legfőbb védnökök: Ő császári és Apostoli királyi Felsége I. Ferenc József. Ő császári és királyi Fensége Mária Valéria főherczegasszony. Legfőbb védnökhelyettesek: Ő császári és királyi Fensége Lajos Győző főherczeg, Ő császári és királyi Fensége Klotild főherczegasszony".

A tájékoztatóban beszámolnak arról, hogy egy másik, szintén több mint 100 éves értékes lelet a Budavári Palota déli összekötő épületszárnyának rekonstrukciója során került elő. A szakemberek az épületrész helyreállítási, bontási és tisztítási munkálatai közben egy Hauszmann-kori tömbkőből készült lépcsőt találtak. A szinte sértetlen állapotú épületrész alsó lépcsőfokából kiolvasható az eredeti pinceszint magassága. Ez a különleges lelet és az épületszárny tavalyi falkutatásakor talált korabeli épületrészletek megkönnyítik a palotaszárny hiteles helyreállítását, amelynek része az újjáépülő Szent István-terem is. A királyi palota eredeti fényében helyreállított reprezentatív termét a nagyközönség 2021 augusztusától csodálhatja meg - írják a közleményben.

A Nemzeti Hauszmann Program része a Csikós udvar megújítása és akadálymentesítése, amelynek keretében a szakemberek újra megépítik a Hauszmann-féle rámpát. Ez élő kapcsolatot teremt majd a Lovardát is magában foglaló Csikós udvar és a palota szintje között. A munka az 1970-es években rekonstruált, úgynevezett nyugati támpilléres várfal kiegészítéseinek bontásával kezdődött el. Ezek mögött bukkantak fel az eddig nem ismert középkori falrészek.

A várfalnak ez a szakasza a középkori királyi palota északi előudvarát védte. A fal több periódusban épült, valószínűleg az Anjou-kor végére, a Zsigmond-kor elejére készült el. A megtalált falmaradványok ezért egyedülálló értéket képviselnek, vizsgálatukban a Budapesti Történeti Múzeum szakemberei is segítik a Várkapitányság munkatársait.

A Hauszmann-féle rámpát a falmaradványok jellegzetességeit is figyelembe véve, valamint korabeli fotók és tervek alapján építik újjá. A megújult terület 2021 második felétől lesz látogatható - olvasható a Várkapitányság közleményében.