A koronavírus-járvány betett a bűnözésnek is: 40 százalék feletti a visszaesés

Az mfor.hu - a hivatalos rendőrségi adatokra hivatkozva - ír arról, hogy az önkéntes karantén visszavetette a bűnözést is. Amíg február 3. és március 3. között összesen 13.948 bűncselekmény került be a rendőrség nyilvántartásába, addig március 4. és április 3. között 9.808. Ez 42 százalékos visszaesés, és ebben szerepelnek az ilyen időszakban tipikus bűncselekmények is: lopások, betörések, gépkocsi feltörések.

Budapesten ez még látványosabb, 5.377-ről 3.718-ra csökkent az esetek száma, ami több mint 44 százalékos csökkenésnek felel meg.

Amíg Budapesten a február eleji-márciusi eleji időszakra 100 lakásbetörésről szerzett tudomást a rendőrség, addig március és április eleje között 56-ról. A lopások száma a fővárosban 711 esetről 436-ra csökkent ugyanebben az időszakban. S míg a tél vége felé 192 autót törtek fel a fővárosban, addig a tavasz elején, a koronavírus regisztrált megjelenése után 108 autó jutott hasonló sorsa.

Hasonló tendencia rajzolódik ki a Dunántúlon, illetve a Dunától keletre fekvő országrészeken is. A lopások száma a Dunántúlon például 376-ról 256-ra csökkentek, a keleti országrészben pedig 705-ről 578-ra - írta a portál.