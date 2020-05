Szórakoztatónak tartja az egészségügy hibájából elhunyt édesanya történetét Kásler Miklós

Megjelent az emberi erőforrások minisztere az azonnali kérdések órájában, ahol ketten is kérdezhették, mielőtt kivonult a teremből. Lukács László Györgynek elmondta, hogy minden tizedik egészségügyi dolgozó fertőzött, egy, az egészségügy leállása miatt elhunyt kétgyermekes édesanya történetét pedig szórakoztatónak tartotta.



Az egészségügyi újranyitásról kérdezte Lukács László György Kásler Miklóst. A Jobbik alelnöke arról érdeklődött, hogy csak negatív koronavírus-teszttel lehet bekerülni az újranyitott egészségügyi ellátásba, de ki fogja tesztelni azokat, akiknek nincs pénzük elvégezni egy ilyen vizsgálatot. Az ellenzéki politikus az egészségügyi dolgozók pontos számáról és az iskolák újranyitásáról is választ várt a területért felelős minisztertől.

Kásler Miklós szerint az biztos, hogy a fertőzés a tetőzés közelében van, de azt biztosra nem tudják megmondani, hogy elzajlott-e. Az újranyitást ennek megfelelően négy lépésben valósítják meg, ennek eredményeképp jöttek az első körös enyhítések.

A kötelező tesztekkel kapcsolatban azt mondta: az állami ellátásban mindenkit ellenőrizniek, akinél a betegség gyanúja felmerül, ezt a biztosító fizeti, a magánellátásban pedig a páciens fizeti a tesztelést.

- közülük egy halálos áldozata volt a koronavírusnak. Azt a tárcavezető tagadta, hogy utcára rakták a betegeket

Ezután az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kérdezte Kásler Miklóst az utcára rakott betegekről és az elhunyt egészségügyi dolgozóról kérdezte. Az ellenzéki politikus bocsánatkérést várt azért, mert hazudtak a 41 éves férfi haláláról és arról érdeklődött, hogy támogatják-e majd az özvegyét és a gyermekét. Egy 32 éves nő esetét is felidézte, amikor egy családanyának azért kellett meghalnia, mert agyvelő- és agyhártyagyulladással nem voltak hajlandók ellátni.

Kásler viszonválaszában arról beszélt, hogy Bangóné

a miniszter szerint az elhunyt beteghordozónál vagy az ellátó vagy pedig az orvos hibázott.

Bangóné ezután arról beszélt, hogy az egészségügy leállítása miatt például a kismamák is hátrányos helyzetbe kerültek - nem vizsgálták őket és ezt csak 133 alávaló ember képes végignézni. Az az elhunyt családanya is ennek lett az áldozata, aki egy 5 hónapos és egy hétéves gyermeket hagyott hátra.

Minden magyar halálát 70 éves koromban is meggyászolom még most is.