Hogyan lehet segíteni a karanténba zárt áldozatokon?

Aki követi a magyar belpolitikát, annak joggal lehet az az érzése, hogy a Fidesz most a női képviselők ellen fordult, ellenük hangolja a közvéleményt. Az is igaz persze, hogy több női politikus is borsot tört az elmúlt időszakban a kormányzat orra alá. De vajon milyen egy modern nőpolitika? Mit lehet azzal elérni?