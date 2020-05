A Balaton-felvidéken terjeszkedik Rákay Philip cége, beszállt a Tarányi-présházba

A badacsonytomaji Ranolder villa mellett a szomszédos Hegymagas egyik jellegzetes épületét, a Tarányi-présházat is megszerezte Rákay Philip cége. A Szent György-hegyi ingatlanon már meg is kezdődtek a felújítási munkálatok, ahogy arra a Balatontipp cikke is rámutat.

Magát az ingatlant egyébként Szoják Miklós vendéglátós vállalkozó vásárolta meg, majd 2016 májusában apportálta is akkor létrehozott Tarányi Nonprofit Kft. nevű cégébe.

Ebben a cégben vásárolt üzletrészt 2019 októberében a Norton Consulting Zrt.,

mely száz százalékban Rákay Philipnek, a fideszes média-fenegyereknek a tulajdonában áll, és a Tarányi Nkft. (Szoják mellé)

egyből ki is nevezte ügyvezetőnek Philip feleségét, Wieber Orsolyát.

A présház felújítására először 2018 végén írt ki közbeszerzési eljárást a Tarányi, de az – bár két cég is jelentkezett – akkor még eredménytelenül zárult. Idán azonban az építkezés elkezdődött, az ingatlan tulajdoni lapján az olvasható, hogy az ingatlanra a Budapest Bank idén április 6-án 180 millió forint jelzálogot tett, természetesen a szokásos elidegenítési és terhelési tilalommal együtt.

A Balatontipp cikkében levő fotókon azonban jól látható, hogy a Szent György-hegy oldalában megbúvó parasztbarokk présház környezete alaposan megváltozott.

A korábbi, füves-bokros területet egy (egyelőre kopár) virágágyás, valamint szalagkorláttal védett, aszfaltozott, kizárólag a présház vendégei számára fenntartott parkoló, kőkerítés és betonozott terasz váltotta fel.

A cikk alatti olvasói hozzászólás egyébként arra is rámutat, hogy a helyi szabályozási terv szerint a ház előtti „körforgalom” közterület, ennek felső felét azonban most kapuval zárták el. A közforgalom számára marad az aszfaltozott parkoló és a magánúttá vált felső út közti szakasz.