Visszavonulhat a Ferrari pilótája?

Sajtóértesülések szerint Sebastian Vettel a visszavonulás gondolatával kacérkodik. A négyszeres világbajnok pilóta a héten jelentette be a Ferrarival együtt, hogy távozik a patinás olasz istállótól.

A hírek szerint a Ferrari több ajánlatot is tett a német versenyzőnek, először egy, majd kétéves szerződéshosszabbításról is szó esett, persze jelentős fizetéscsökkentés helyett. Azonban a német hallani sem akart a kontraktus esetleges hosszabbításáról.

2015-ben érkezett Sebastian Vettel a maranellói csapathoz, azonban a hőn áhított világbajnoki cím rendre elmaradt. Az elmúlt 5 évben megromlott Vettel és a Ferrari között a kapcsolat, ráadásul Charles Leclerc személyében kiváló fiatal pilóta lépett a felszínre, aki rögtön az első évében jobban is szerepelt a németnél. Így nem volt kérdés, hogy a Ferrari igen hamar amellett fog dönteni, hogy a monacói pilótát fogja támogatni. Ennek érdekében a maranellói csapat karácsony előtt 5 éves szerződést íratott alá Leclerc-cel.

Hogyan tovább?

Egyelőre nem tudni, hova kerülhet a jövőben a német pilóta, ám az sem elképzelhetetlen, hogy visszavonul, ugyanis 32 évesen már nem biztos, hogy belevágna egy újabb kalandba. Ráadásul nemrégiben arról nyilatkozott, hogy saját bevallása szerint is élvezi, hogy a kényszerpihenő alatt most szeretteivel töltheti idejét. A koronavírus-járvány miatt egyébként a legtöbb csapatnak jelentős mértékben spórolnia kell a költségekkel, így Vettelnek is alább kell hagynia a fizetési igényeiből.

Felmerülhet a McLaren, mint lehetséges érdeklődő, ám a német lapok már arról cikkeznek, hogy a wokingi istálló inkább Daniel Ricciardo-t szerződtetné. A másik lehetséges hely a Renault-nál lenne, ahol egyébként a visszatérni kívánó Fernando Alonso is szívesen versenyezne. A harmadik verzió a Mercedes istálló lehetne, ám úgy tudni Lewis Hamilton elégedett azzal, hogy Valtteri Bottas a csapattársa. Igaz, Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke azt mondta, nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, ami Vettellel történik.

A Forma-1 egykori mindenható ura, Bernie Ecclestone szerint ugyanakkor Sebastian Vettel jobban tenné, ha a Ferrari után egy második vonalbeli csapathoz igazolna.

„Nem tudom, hallgat-e rám, de én a helyében olyan istállóhoz mennék, amely jelenleg nem szupercsapat. Nagyon tapasztalt, kimagaslóan tehetséges, nagyobb hasznára lenne egy olyan csapatnak, amely a közelmúltban nem érte el a céljait, mint, mondjuk, a Mercedesnek."

A 89 esztendős üzletember szerint Vettelnek új impulzusokra volna szükség, ezért volna jó ötlet egy kisebb istálló a német számára.

A négyszeres világbajnok, 32 éves német pilóta 2015 óta dolgozott az olasz csapatnál, amellyel nem nyert bajnoki címet. Sebastian Vettel 102 futamon állt rajthoz a Ferrarival és 14 győzelmet aratott.