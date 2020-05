Müller: adminisztratív hiba miatt törölték ki több ezer beküldött minta adatát

A veszélyhelyzet kihirdetése óta 49.898 rendőri intézkedés zajlott, közölték az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján. Budapesten és Pest megyében az elmúlt napon 335 ilyen esemény történt, 96 esetben bírságot, 67 esetben feljelentést is tenniük kellett a rendőröknek.

Müller Cecília tiszti főorvos elmondta, jelenleg 3380 fő igazolt fertőzöttnél tartunk, ami az elmúlt napon 39 fővel nőtt, de ez egyenletes szinten tartást mutat, azaz a járvány üteme nem növekszik, sőt inkább csökkenő tendenciában van.

Eddig 436 ember életét követelték a koronavírus okozta szövődmények, és 1169-en gyógyultak ki a betegségből.

„Nyugvó szakaszban vagyunk, a számok kedvezően csökkennek”

– nyugtatta a közvéleményt Müller.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a korlátozások enyhítésével párhuzamosan fokozottan kell ügyelni a takarításra és szellőztetésre, valamint azt tanácsolta, hogy legalább 60 Celsius-fokos mosással tisztítsuk azokat a textíliákat, melyeken jelen lehet a vírus. Külön felhívta a vendéglátósok figyelmét arra, hogy óvintézkedésként az üzlethelyiségekben azokat a tárgyakat is sűrűn kell fertőtleníteni, amiket általában nem szoktak: például a sótartót, vagy a kenyérkosarat.

Adminisztratív hibák

Újságírói kérdésekre válaszolva elmondták, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adataiban azért csökkent a Békés megyei fertőzöttek száma, mert utólag kiderült, hogy a beküldött mintákhoz tartozó személyek valójában máshol laktak.

Az országos tiszti főorvos ugyancsak kérdésre megerősítette, hogy a nyári meleg jó hatással lehet a vírus elleni védekezésre annak köszönhetően, hogy az UV-sugárzásnak van némi fertőtlenítő hatása, de a melegben egyébként is hamarabb „kiszárad” a vírus. Ezek a fertőtlenítő hatások a különböző tárgyak felületeire értendők.

Kitértek az idősotthonokra is, Müller szerint 787 idősotthonban élő betegük van, ami 23 százalékos arányt jelent. Azt már korábban is tudni lehetett, hogy 13 százalékos az egészségügyi dolgozók arányaf a betegek között, ugyanakkor a tiszti főorvos szerint nehéz megállapítani, hogy egy beteg pontosan hol, hogyan kapta el a vírust.

Ez a kérdés azért fontos, mert a kormánypártok folyamatosan Karácsony Gergelyt támadják a Pesti úti idősotthon fertőződése miatt, a főpolgármester szerint ugyanakkor –aki most már egy NNK-s kimutatása is hivatkozik- az állami kórházakból hurcolták be a vírust az idős betegek, a teszteléseket pedig hiába kérték, azt akkor még nem tartotta a kormány indokoltnak.

Müller Cecília elárulta, jelenleg 45 kórházi egység, azaz kórházi osztály áll fertőzés alatt, ezeket minden esetben lezárják és fertőtlenítik.

Végre választ adtak arra is, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) idei, 11. és 12. heti influenzajelentéséből miért töröltek ki több ezer mintavételt. Az eredeti adatok szerint már márciusban komoly mértékben terjedhetett a vírus Magyarországon, a számok hirtelen átírásából pedig politikai botrány lett.

Több ezer vizsgálati minta adatát törölték ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből Szokatlan módosítást hajtott végre a Nemzeti Népegészségügyi Központ egy korábbi jelentésén: több ezer beküldött mintát írtak át mindössze néhány tucatra. A feltételezések arra mutatnak, hogy a koronavírus korábban jelen lehetett Magyarországon, mint arról tudomásunk volt. Egy Zóna nevű blog írt először cikket arról, hogy már március első heteiben több ezer covid-19 beteg lehetett Magyarországon.

Müller Cecília azt mondta, egy olyan adminisztratív hibáról volt szó, melynek során az NNK-ba az orvosok által beküldött minták számát összevonták a koronavírus-tesztek számával.

„Márciusban nem voltak tömeges megbetegedések Magyarországon, sem influenza, sem koronavírus tekintetében”

A korrigálás nem érintette a fertőzések számát, csak a mintaszámot korrigálták a többlet miatt – jelentette ki.