Kormánykritikus facebookozók előállítása: „A rendőrség tudomásul veszi az ügyészség álláspontját”

A címben idézett rövid mondat a lényege annak a rendőrségi honlapon megjelent közleménynek, mely reagál a keddi és szerdai botrányos előállításokra. Mint arról korábban beszámoltunk, kedden is és szerdán is kiszállt egy-egy férfihoz, akik kormánykritikus véleményt fogalmaztak meg a Facebookon, a hatóság őket rémhírterjesztés gyanújával vitte be és hallgatta ki, informatikai eszközeiket pedig lefoglalta.

Hibrid rezsim: ezért az ártatlan írásért vitettek be a rendőrökkel egy 64 éves embert Kedd hajnalban rendőrök tartottak házkutatást egy 64 éves férfinél, akit ezt követően rémhírterjesztés miatt előállítottak. A rendőrség a honlapján is beszámolt arról, hogy a „Szerencshez közeli településen élő férfi az új koronavírussal kapcsolatos hamis tényállításokat tett közzé egy közösségi oldalon". Kádár büszke lenne: szerdán is elvittek egy kormánykritikus úgynevezett „rémhírterjesztőt" „Gyulán is kiürítettek 1170 ágyat" - ezt az egyetlen mondatot írta hozzá Hadházy Ákos posztjához Csóka-Szűcs János, a gyulai Kossuth Kör vezetője amikor azt megosztotta a „gyulai cenzúramentes csevegő" nevet viselő Facebook-csoportban. A rendőrök szerda hajnalban vitték be - tájékoztat a Magyar Narancs.

Az első esetben az ügyészség már ki is mondta, hogy nem történt bűncselekmény. Vélhetően a gyulai Kossuth Kör vezetőjének esetében is ugyanilyen döntést hoztak, mert a rendőrségi közlemény így fogalmaz:

A rendőrség valamennyi, így a szerencsi és a gyulai ügyben is tudomásul veszi az ügyészség álláspontját, konkrét esetekben hozott döntését, és mindezekre figyelemmel alakítja további gyakorlatát.

Mely gyakorlat egyébként szinte szigorúan titkos, lapunk is többször érdeklődött a Belügyminisztériumnál és az ORFK-nál is afelől, mi alapján minősítenek rémhírnek egy közlést, de érdemi válasz nem érkezett.

Így azután nagy valószínűséggel csak egyetlen indikátor létezik, ennek meghatározásához pedig a cinizmus eszközével nyúlunk:

rémhír az a kormánnyal egyet nem értő poszt, ami után megjelenik a rendőrautó.

A rendőrégi közlemény most sem tartalmaz konkrétumot, csak statisztikát: a veszélyhelyzettel összefüggésben 87 eljárást indított rémhírterjesztés és 27-et közveszéllyel fenyegetés miatt. Ezek közül jelenleg 38 eljárás van folyamatban, 6 ügy már ügyészi szakaszban tart. A nyomozások során összesen 16 gyanúsítottat hallgattak ki. Az eljárások során a nyomozó szervek a büntetőeljárási törvény szabályai szerint járnak el.