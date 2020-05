Jobbik: összetörhet a fideszes malacpersely

Ahogy arról elsőként beszámoltunk, a keddi nap folyamán vélhetően nyomozók szállták meg Boldog István fideszes országgyűlési képviselő házát. A képviselőt azzal gyanúsítják, hogy jogellenesen befolyásolta az uniós pályázatok elbírálásának eredményeit.

A Jobbik sajtóközleményben kifejezte, hogy úgy tűnik "egyre szorosabbá válhat az a bizonyos hurok Boldog István fideszes képviselő nyaka körül."

Közleményük szerint:

"Kétpó királyát csütörtökön gyanúsítottként hallgatták ki. Vallomást nem tett, tagadta a bűncselekmény elkövetését is, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Ez áll a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében. Ezek szerint mégiscsak úgynevezett nyomozati cselekmény volt az a bizonyos kedd reggeli látogatás, amikor legalább öt autó állt meg Boldog kétpói háza előtt, ahogyan a helyiek sejtették. Azóta már tudjuk azt is, hogy azon a napon a nyomozók le is foglaltak bizonyos eszközöket.

Külön pikantériája az ügynek az, hogy az országgyűlés még április 6-án - Polt Péter javaslatára - felfüggesztette a képviselő mentelmi jogát, de az erről szóló hivatalos irat csak április 24-én ért a Központi Nyomozó Főügyészséghez. Ez a tény már önmagában is okot adhat aggodalomra, hiszen mi tarthatott ennyi ideig? A felmerült bizonyítékok alapján a fideszes képviselő visszaélt a befolyásával és a hivatali helyzetével. Bizonyos az is, hogy jogellenesen szólt bele a TOP-os pályázatok elbírálásának az eredményeibe, amiért vállalkozóktól jogtalan előnyt szerzett. Az ügynek eddig nyolc gyanúsítottja volt, mások mellett az a törökszentmiklósi Fehér Petra, aki Boldog István jobbkezének számít, és aki február vége óta házi őrizetben van, így se a megyei, sem a városi képviselői feladatait nem tudja ellátni" - zárja sajtóközleményét a jobboldali párt.