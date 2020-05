82 milliárd forintot kap a gazdaságvédelemre szánt pénzből a Budapest-Belgrád vasútvonal

Pénteken nem kis meglepetésre Orbán Viktor miniszterelnök személyesen tárgyalt Szerbiában, majd telefonon egyeztetett Kínával is, amik aztán péntek késő estére értelmet nyertek.

A Magyar Közlönyben ugyanis megjelent egy határozat, amiben a Orbán Viktor 82.129.847.503 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Gazdaságvédelmi Alapból a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítására.

A gazdaságilag nehezen magyarázható, és titkosított projekt építésének végösszege 1.400 milliárd forint lehet, és a megvalósítása Mészáros Lőrinc gazdasági érdekeltségeihez kapcsolható.

Van politikai, nemzetbiztonsági kockázata is a kínai tőke megjelenésének, hiszen hazánk egy európai hídfőt épít az EU-val gazdasági konfliktusban álló Pekingnek.

Ander Balázs szerint mindez csak azért történik, hogy

"jóllakassák az expanzív globalista keleti gólemet, Kínát, valamint az orbáni malacperselyt, a szintén feneketlen étvágyú oligarchát".

A Jobbik országgyűlési képviselője közölte, sok száz milliárdos gigahitel felvételével tett hitet a harácsoló kormány arra, hogy már behódolt a Kínai Kommunista Pártnak, közben pedig – tíz- és tízezernyi egyéni és családi drámát jelentve – a rosszul kezelt gazdasági válság miatt egyre csak nő itthon a munkanélküliség. Felidézte, évtizednyi időre titkosítják a nemzeti érdekeket a jelenlegi formájában eláruló Budapest-Belgrád vasút eszement projektjét, de azzal nem törődnek, hogy egész társadalmi csoportok zuhannak a lélekemésztő létbizonytalanságba, mert a NER bizony elengedte a kezüket. "A fideszes Oberstrómanführer" a cégein keresztül már rátette a mancsát a beruházás egy 300 milliárdos húsosfazekára, ám a keményen dolgozó családanyák és családapák attól rettegnek, hogy mit hoz a holnap, mert nem tudják, hogy lesz-e pénz a mindennapi megélhetésre, jut-e falat gyermekeik szájába.

"A hatalom mellőz átláthatóságot és gazdasági racionalitást, nem ad észszerű magyarázatot a legjobb esetben is csak hosszú emberöltők alatt megtérülő vonalfelújítás döbbenetesen pofátlan drágaságára, viszont azt nem akarja meglátni, hogy közben az egész életükben becsülettel robotoló, de most már elbocsátott, a nyugdíj közelében lévő honfitársaink igenis azt érzik, hogy nemcsak az út szélén maradtak, hanem a könyörtelen kormányzati gazdaságpolitika bele is rúgta őket a legmélyebb árokba"