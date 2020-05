Orbán Viktor: Budapesten a kijárási korlátozást feloldjuk

Orbán Viktor miniszterelnök rövid Facebook-videóban közölte a fővárossal kapcsolatos döntését.

A felvezetőben egyébiránt hangsúlyozta, a járvány megfékezéséért vívott első csatát megnyertük, fényesen, és ez már tény is. A fertőzésen átesettek száma alacsony, és az új megbetegedések száma is kedvezően alakul. Ez azért sikerülhetett, mert az összes döntést időben meghozta a kormányzat, és mert mindannyian egyaránt felelősség teljesen viselkedtek a magyarok, Budapesten és vidéken is - fogalmazott.

"Világossá vált, hogy a járvány erejét Budapesten is letörtük"

- közölte a miniszterelnök.

"Így Budapesten is áttérhetünk, igaz, megfontoltan és óvatosan, áttérhetünk a védekezés második szakaszára"

- hangsúlyozta Orbán Viktor.

Részleteket nem közölve a kormányfő elmondta:

a kijárási korlátozást feloldjuk, és a főváros mindig két késéssel követi majd a vidéket.

A felelősségteljes magatartás, a védőtávolság betartása Budapesten különösen fontos, és arra kéri a polgármestereket, "ne vegyék félvállról a kockázatot".