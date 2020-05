A veszélyhelyzet szülte polgármesteri jogkör adott fideszes alpolgármestert Mezőtúrnak

A veszélyhelyzet miatti rendkívüli jogkörét felhasználva nevezte ki új alpolgármesterét Mezőtúr első embere. Herczeg Zsolt kormánypárti polgármester a tavaly októberi önkormányzati választások óta állt vitában az ellenzéket tömörítő Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesülettel (TEKE) arról, hogy ki, vagy kik legyenek az alpolgármesterek.

Herczeg két főállású alpolgármestert akart, egyet a Fidesz-KDNP-től, egyet a TEKE-től. Ugyanakkor a képviselő-testület ebben nem tudott megegyezni, az ellenzék az egyre szűkösebb költségvetés kímélésére hivatkozva csak egy helyettest tartott szükségesnek, a posztra saját delegáltat is ajánlottak.

Mivel az önkormányzati választás után –annak ellenére, hogy a TEKE 8 körzetből 5-ben nyert- a képviselő-testület 6-6 arányban állt fel, a vitából patthelyzet lett, így a Jász-Nagykun-Szolnok megyei város alpolgármester nélkül maradt: sem a fideszes Szűcs Dánielt, sem az ellenzéki Siposné Varga Ildikót nem választották meg, pedig háromszor is szavaztak a pozíciókról.

Ugyanakkor a városnak törvényi kötelezettsége legalább egy alpolgármestert alkalmaznia, ezért a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal már tavaly decemberben törvényességi felhívást küldött az önkormányzatnak arra vonatkozóan, hogy a törvénysértést szüntesse meg, és nevezzen ki alpolgármestert. Mivel a szavazások eredményeképp erre sem a januári, sem a februári ülésen nem kerülhetett sor, a kormányhivatal keresetet nyújtott be a Debreceni Törvényszékhez, ami 30 napon belül kötelezte az önkormányzatot a törvényesség helyreállítására.

A határidő lejárta után a kormányhivatal újabb keresetet nyújtott volna be a törvényszékhez azzal a céllal, hogy felhatalmazhassák a polgármestert a döntés önálló meghozására.

De ezt Herczeg Zsolt nem várta meg: a fideszes polgármester élve a veszélyhelyzet miatt kibővített jogkörével, a szünetelő képviselő-testületet megkerülve május 13-án kinevezte Szűcs Dánielt egyedüli alpolgármesternek.

A polgármester az általa közzétett videóban azt mondta, a TEKE-jelölt Siposné Varga Ildikó írásban mondott le az alpolgármesteri lehetőségről, tartva magát a „frakciófegyelemhez”, tehát ahhoz, hogy szerintük anyagi megfontolásból csak egy főállású helyettesre van szükség.

Kovács Attila, a TEKE frakcióvezetője egy élő bejelentkezésben arról beszélt, szerintük az lett volna igazságos, ha ők adhattak volna alpolgármestert, mert

„ezzel helyreállhatott volna az egészséges egyensúly”.

Egyenesen „öngyilkosságnak” nevezte, ha a válság okozta gazdasági visszaesés miatt két alpolgármestert is fenntart a város, holott erre szerintük szakmai okokból sincs szükség. Azonban javasolni akarták azt is, hogy ha másképp nem lehet, akkor társadalmi megbízatású alpolgármesterek legyenek mind a két oldalról, de erre sem került sor, Szűcs Dániel képviselő főállású alpolgármester lett.

A TEKE spórolási szándékát arra alapozza, hogy szerintük a városi költségvetésből nagyjából 45 millió forint gépjárműadó és legalább 200 millió forint iparűzési adó eshet ki, miközben egy alpolgármesteri pozíció fenntartása nagyjából évi 10 millió forintba kerülhet.

Az Alfahír megkeresésére Herczeg Zsolt polgármester azt mondta, szerinte a költségvetés számára nem lenne megterhelő két főállású alpolgármester alkalmazása, ráadásul a városban korábban is alkalmazták már ezt az elosztást. Álláspontja szerint az októberi választáson nagyjából 300 szavazattal kaptak a Fidesz-KDNP jelöltjei többet az ellenzéknél, ezért jogosnak, és a választói akaratnak tulajdonítja, hogy ha csak egy alpolgármestere lehet, akkor azt párttársai közül választja ki. A társadalmi megbízatásról azt mondta, azt abban a formában, hogy mindkét leendő alpolgármestert így foglalkoztassák, csak a kinevezés után javasolták számára.

Ugyanakkor közölte: ha a TEKE később újra akarja tárgyalni az alpolgármesterek ügyét, akkor ő nyitott lesz arra, hogy Siposné Varga Ildikót is kinevezzék.

A térség jobbikos országgyűlési képviselője, a mezőtúri illetőségű Csányi Tamás lapunknak azt mondta, két főállású alpolgármester fenntartása helyett nagyobb szükség lenne a város fejlesztésére, például kerékpárutak építésére, magyarán a helyi ellenzék „praktikusan” szerette volna a település pénzét elkölteni.

Csányi Tamás jobbikos országgyűlési képviselő Béli Balázs

A jobbikos politikus szerint a fideszes polgármesternek nem volt morális felhatalmazása arra, hogy saját alpolgármestert nevezzen ki, miután az ellenzék 5-3 arányban nyerte meg tavaly az önkormányzati választás helyi választókörzeteit. Szerinte az lett volna fair, ha Herczeg Zsolt az ellenzéki Siposné Varga Ildikót kéri fel erre a posztra.

„Ez a demokrácia megcsúfolása, a választók nem erre jogosították fel a polgármestert”

- fogalmazott Csányi Tamás, hozzátéve: ha a polgármester a veszélyhelyzet ideje alatt egyedül is el tudta látni feladatait, akkor az az alpolgármesterség létjogosultságát is megkérdőjelezi, pláne azt, hogy kettő is legyen belőlük.

Boldog, boldogtalan

Az új alpolgármester kinevezésére egyébként egy nappal azt követően került sor, hogy a városban is jelentős gazdasági szerepet betöltő körök érintettségéről ismert nyomozás keretében a hatóságok házkutatást tartottak Boldog István fideszes országgyűlési képviselő kétpói otthonában, akit két nappal később gyanúsítottként is kihallgattak.

A térség fideszes képviselőjével szemben hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség. Boldog István mentelmi jogát már április 6-án felfüggesztették, ugyanakkor azóta is tagadja a bűncselekmények elkövetését, és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

Börtön árnyékában: a Fidesz-frakció is megszavazta Boldog István mentelmi jogának felfüggesztését Boldog István mentelmi jogának felfüggesztését a parlament 186 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta. Ahogy arról beszámoltunk, Polt Péter legfőbb ügyész a múlt héten indítványozta a Fidesz-frakciójában politizáló Boldog István mentelmi jogának felfüggesztését vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt.

Az ügy lényege, hogy a gyanú szerint a parlamenti képviselő azzal zsarolhatta a térség polgármestereit, hogy csak akkor számíthatnak uniós támogatásokra, ha ők helyben azokat a cégeket bízzák meg munkákkal, akikre ő rámutat. Egykori munkatársát, Fehér Petrát egy ideig őrizetben is tartották, azóta házi őrizetben van.

Házkutatás, kihallgatás, közös fotók

A mezőtúri polgármestert arról is megkérdeztük, hogy miért fotózkodott Boldog Istvánnal együtt a fideszes országgyűlési képviselő gyanúsítotti kihallgatásának másnapján.

Boldog István és Herczeg Zsolt Boldog István/Facebook

Herczeg Zsolt azt mondta, Boldog István maga jelentkezett be a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújításának, valamint a Makk József úti Idősek Napközi Otthona építésének meglátogatására, de a közös fotók mögött nem állt olyan szándék, ami a képviselő ügyéhez kötődne, erről állítása szerint nem is beszélgettek.

„Az ártatlanság vélelme Boldog Istvánt is megilleti, és még mindig ő a választókerületi elnökünk”

Boldog István és Herczeg Zsolt Boldog István/Facebook

A jobbikos Csányi Tamást szintén megkérdeztük Boldog Istvánról, ő lapunknak azt mondta, örül, hogy ebbe a stádiumba jutott az ügy, ugyanakkor azt furcsállja, hogy a mentelmi jog felfüggesztése óta több mint egy hónap telt el a házkutatásig, valamint a kihallgatásig. Ennyi idő alatt ugyanis a politikus „rendezhette sorait”, de feltételezhető, hogy így is bizonyító erejű iratokat foglalhattak le a nyomozók.

„Bízom benne, hogy az ügyészség vádemelésig viszi az ügyet, és minél hamarabb bírósági szakaszba kerülhet, hogy aki bűnös, az nyerje el méltó büntetését és tisztuljon meg a közélet azoktól, akik malacperselynek nézték a térséget és az itt élők vagyonát”

- fogalmazott Csányi Tamás.