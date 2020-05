Rétvári Bencéhez kapcsolható a váci álhíroldal, amellyel a város polgármesterét mocskolják

Tökéletesen példázza a Váci Hírlap által feltárt eset azt, hogy a központi elvonásokon kívül milyen pitiáner, sunyi módszerekkel próbál meg keresztbe tenni a Fidesz-KDNP azoknak a városoknak, ahol ellenzéki vezetést választottak tavaly októberben. Az közismert tény, hogy az önkormányzatok zsebéből rengeteg pénzt vett ki a kormány a válsághelyzetre hivatkozva, hogy aztán többek között 82 milliárd forinttal megfejelhesse azt a vasútberuházást, amelyen a Mészáros Lőrinc miniszterelnöki barát 300 milliárd forintért dolgozik. Az viszont jóval kevésbé ismert, hogy ezen kívül még hogyan akadályozzák a megválasztott vezetés munkáját a kormánypárti politikusok.

"Kisgyermekes családot akart utcára tenni az új váci városvezetés még karácsony előtt. (...) Egyre fogynak a napjaik, amíg az önkormányzati bérlakásban maradhatnak. A bérlő önkormányzati alkalmazott volt, és a választások után kifogást emelt amiatt, hogy az új vezetés hatalomba lépésekor eltűnt a székely zászló a polgármesteri hivatal homlokzatáról."

Ilyen és ehhez hasonló írásokat közöl az a Vác Online nevű lap, amelyen az októberi önkormányzati választás óta rendszeressé váltak a városvezetés állítólagos galádságait feltáró cikkek. Azt korábban megírtuk, hogy a szerkesztésbe még a helyi Fidelitas vezetője is besegített.

Az önkormányzati Facebook-oldalon található beszámolók szerint két, egymástól teljesen különböző dolgot mosott össze a fideszes lap. Az első hír az, hogy a székely zászlót arra az időre vették le a városházáról a nemzeti, az uniós és a városi lobogó mellől, ameddig nem sikerül úgy átalakítani a tartószerkezetet, hogy a szélben ne gabalyodjanak össze. A második hír pedig arról szól, hogy az előző városvezetés által elhanyagolt bérlakásállomány rendbetételének megkezdése után úgy döntöttek, hogy nem jár havi 800 ezer forintos bruttó jövedelemnél kedvezményes ingatlan. Ezt a két dolgot sikerült összemosnia az álhíroldalnak, amely egyébként már a választás után számon kérte az új vezetés ígéreteit, noha sok más korábbi fideszes városhoz hasonlóan itt is egy eltitkolt, 500 millió forintos mínusz eltüntetése volt az elsődleges feladat.

A kormányzati propagandagépezet ettől függetlenül működött, így fordulhatott elő, hogy az Origo, a Hír TV, a Magyar Nemzet is beszámolt az oldal által kitalált állítólagos botrányokról. Áprilisban a helyi Fidelitas elnöke a félmilliárdos tartozást összehozó KDNP-s alpolgármesterrel együtt rontott be a koronavírus miatt üresen álló polgármesteri hivatalba, hogy a tisztasági festés alatt álló szobákat másnap a Vác Onlineon luxusberuházásként mutassák be. Nem véletlen, hogy a helyi lap szerint a publikálásaik nyomán született országos megjelenések ügyében jelenleg is több sajtóper folyik.

Rétvárihoz köthető minden érintett

Rétvári Bence a térség országgyűlési képviselője az, akinél összeérnek az álhíroldallal kapcsolatos szálak. A Váci Hírlap szerint a sajtóterméknek számító Vác Online hónapokon át jogszabályt sértett, impresszumában nem tüntette fel a szükséges adatokat, így a kiadó és a felelős szerkesztő nevét. Miután a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vizsgálatot indított az ügyben, megjelentették a szükséges adatokat.

Ebből kiderül, hogy a kiadó kft. annak a Zámbó Emesének a kizárólagos tulajdonában van, aki a sződligeti Fidesz szervezet vezetőjének vallotta magát, és a Fidesz-KDNP színeiben indult a helyi választáson. Egyértelműen Rétvári emberének tartják, amit szerintük az bizonyít, hogy mind a parlamenti, mind az EU-s és az önkormányzati választáson is gyakran pózoltak együtt az aláírásgyűjtő pultoknál. A nő a politikus több fórumán is műsorvezető volt. Zámbó volt továbbá az állam által tízmilliókkal pénzelt Ipoly Feszt szervezője, programigazgatója is, a rendezvény az oldal szerint Rétvári propagálásáról is szólt.

Szabó Csaba Fidelitas-elnök, "újságíró", mellette Rétvári Bence és Zámbó Emese, a kiadó tulajdonosa Facebook

A Vác Online felelős szerkesztője a Váci Hírlap szerint az a nagymarosi Hujbert István, akinek a lapkiadással foglalkozó cégének korábban meggyűlt a baja az állammal, adóssága, köztartozása volt. A váci Fidelitas vezetője és Rétvári Bence közötti kapcsolatot nyilván nem kell túlmagyarázni, de az interneten fellelhető fotók alapján elég gyakran jelennek meg hármasban Zámbóval.

A fideszes Vác Online legfrissebb írásában épp megtelt kukákról, bortól kidőlt emberekről és növényzetről készült fotókkal próbálják meg a koronavírus elleni védekezés közepette lejáratni azt az önkormányzatot, amely a Fidesz-kormány több mint 150 milliós forráselvonása közepette is kénytelen az állam helyett feladatokat ellátni.

Rétvári Bence közben lassan két hónapja nem adott érdemi választ Matkovich Ilona polgármester meghívására, miközben az érettségizőknek volt ideje személyesen maszkot osztogatni a Facebook-fotók kedvéért. Valószínűleg nem bánták volna a városvezetők, ha máshol is osztogat az EMMI (krumpliosztásban is jeleskedő) miniszterhelyettese, ugyanis Vácnak a beszámolók szerint csak tízmilliós pluszkiadást okozott, hogy a helyi kórházat és az orvosi rendelőket is maszkokkal, fertőtlenítőszerekkel kellett ellátniuk az állam helyett - a kormánypárti álhírözön közepette.