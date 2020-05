Költségvetés: 24 milliárdot terveznek kommunikációra, 77 milliárdot a közmédiára, az önkormányzatok nem kapják vissza a gépjárműadót

Varga Mihály pénzügyminiszter a keddi napon benyújtotta a 2021-es költségvetés tervezetét, mely már a Parlament honlapján is megtekinthető. A büdzsé

23 373,6 milliárd forintos kiadással és

21 882,4 milliárd forintnyi bevétellel, továbbá

1 491,2 milliárd forint hiánnyal számol.

A javaslat leszögezi, hogy a GDP-arányos államadósság mértéke

idén év végén várhatóan 72,6 százalék,

2021 végén pedig 69,3 százalék lehet.

Adósságszolgálatra 1000 milliárd forint körüli összeget fogunk költeni jövőre.

A Rogán Antal propagandaminiszter által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda költségvetése 37,3 milliárd forint, ebből

várhatóan (?) 23,9 milliárd megy kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra.

A közmédia 77 milliárd forintnyi költségvetési pénzből fog működni.

A közvetlen bevételek közül legnagyobb az áfa, mely több mint 4000 milliárd forintra fog rúgni. 1263 milliárdra számítanak személyi jövedelemadóból, társasági adóból pedig 538 milliárdra.

Az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap azonos az az Egészségbiztosítási Alappal, de kiegészült három új járványügyi tétellel:

30 milliárdos tartalék mellett ide került a kiskereskedelmi áruházláncokra kivetett különadó 54 milliárdja, illetve a gépjárműadó teljes összege, 87 milliárd.

(A gépjárműadó szándéka szerint valóban a központi költségvetést megillető adó, melyet azonban korábban a büdzsé teljes egészében átengedett az önkormányzatoknak. Ezt csonkította meg a korábbi válság idején a Gyurcsány-kormány 60, majd most az Orbán-kormány a maradék 40 százalékkal – A szerk.)

A gazdasági növekedést a jövő évre 4,8 százalékra, az infláció mértékét pedig 3 százalékra várják. A gazdasági növekedés mértékével összefügg a nyugellátások összege is. Erre a 2020-as összegnél 325 milliárd forinttal többet, 3090 milliárd forintot irányoz elő a költségvetés. Varga Mihály ismertetése szerint a 13. havi nyugdíj folyósítására 77 milliárd forintot, a nyugdíjprémium kifizetésére, melyre 3,5 százalékot meghaladó gazdasági növekedés esetén van kötelezettség, 53 milliárd forintot fordítanak majd.

A pénzügyér azt is közölte, oktatásra 2229 milliárd forintot, az előző évinél 80 milliárd forinttal többet szánnak, egészségügyre 2145 milliárd forintot, ami 186 milliárd forintos növekedés az ideihez képest. Azt is elmondta, jövőre a gyermeket nevelő családok támogatására 2295 milliárd forintot fordítanak, és jelezte, hogy 2010 óta ezeket a kiadásokat a 2,5-szeresére növelték, GDP-hez viszonyított arányuk a legmagasabb az EU-ban. Varga Mihály kitért arra is, hogy a honvédelemre fordítandó összeg egy év alatt 30 százalékkal nő, 2021-ben 778 milliárd forint lesz, a rendvédelem költségvetése megközelíti a 953 milliárd forintot, 2010-hez képest duplájára nő.

Tervezéskor

az euró árfolyamára 356 forintot becsültek

– válaszolta kérdésre.

Kövér László házelnök tájékoztatása szerint a költségvetési törvényjavaslat tárgyalásában semmilyen rendkívüli változásra nem kell számítani, azt 30 órás időkeretben tárgyalják a frakciók az általános vita során. Az összegző javaslatok vitája június 29-én lesz, és várhatóan a tavaszi ülésszak utolsó napján, július 3-án vagy 6-án fogadják el a törvényt.