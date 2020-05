Zárt kapus meccsen szurkolt együtt Dzsudzsák és Szijjártó

Tegnap zajlott a Honvéd-MTK Magyar Kupa-elődöntő visszavágója a Puskás Arénában, büntetőkkel a Kispest jutott a fináléba, mint minden meccs a mostani és következő időszakban, zárt kapus volt.

A zárt kapu viszont néhány embernek azért kinyílik, Szijjártó Péter posztolta Facebookra, hogy két gyerekkel, akik valószínűleg a fiai, és Dzsudzsák Balázzsal a helyszínen nézték az összecsapást:

A 444 megkereste, hogy az MLSZ szabályozása szerint kik tartózkodhatnak a stadionban:

„Az MLSZ által életbe léptetett másik szabályozás értelmében a zárt kapus mérkőzésekre csak az elengedhetetlenül szükséges személyek és ők is csak minimális létszámban engedhetőek be a stadionba, a csapatok közvetlen közelébe. A stadionon belül a játékteret az öltözőkkel szigorúan el kell különíteni (sport zóna) a nézőtéri területtől. A sport zónába csak olyan személyek léphetnek be, akik közvetlenül a mérkőzés előtt elvégezték a koronavírustesztet, és az negatív eredménnyel járt. A nézőtéri zónába a média munkatársai, stadionüzemeltetők, nélkülözhetetlen kiszolgáló személyzet, valamint a klubvezetők és szponzorok képviselői léphetnek be. Nekik nem kötelező a teszt, de nyilatkozniuk kell a tünetmentességről, és szigorúan be kell tartaniuk az általános előírásokat a stadion területén. A nézőtéri zónába is csak a minimálisan szükséges számú személy léphet be. Mindkét zónába előre összeállított lista alapján lehet belépni a stadionba.”

A Budapest Honvéd új ügyvezetője az a Kun Gábor, aki Szijjártó futsalos csapattársa volt, később a külügyminisztérium által létrehozott Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. vezérigazgatóhelyettese lett - írja a lap.