Háttérbe szorult hagyományos tanár-diák szerepek, és tágasabb, kellemesebb irodák - ezt hozta a home office

A "home office" az elmúlt időszakban nemcsak az egyik legtöbbet végzett tevékenység volt, de hatással van az irodaingatlan-piacra és az oktatás jövőjére is. Mindkét területen egyfajta hirtelen jött, de már régóta esedékes változást eredményezett a távmunka, illetve a távoktatás.

Tágasabb irodák

Az iroda-ingatlanok kapcsán sok cég hamar felismerte, hogy ha nem is teljes mértékben, de részlegesen, kifejezetten jól működik a távmunka. Ez pedig arra sarkalja őket, hogy miként lehetne még hatékonyabbá tenni a home office-t, hogy ezzel spóroljanak a költségeken, illetve hogy a felszabaduló irodaterületeken kellemesebb, tágasabb légkört teremtsenek.

"Rövid idő telt el ahhoz, hogy a járványnak az irodapiac fundamentumaira gyakorolt középtávú hatását meg lehetne jósolni"

- mondta Madler Attila, a CPI Hungary vagyonkezelési igazgatója a realista.hu ingatlanpiaci portálnak. A szakember úgy vélte, az irodabérlők most inkább a legnagyobb költségtételek csökkentésére koncentrálnak, ami jellemzően a munkabér, de később jöhetnek a kisebb volumenű költségsorok, amibe már az irodabérleti díj is beletartozik majd.

"A vírus miatti korlátozások miatt a helyzet még nem alkalmas arra, hogy közös megoldást vagy stratégiát lehessen kidolgozni. Ezekre pár hónap múlva kerülhet sor a járvány függvényében, amelyek bérlő és bérbeadó specifikusak lesznek, általános szabály, vagy recept azonban nincs"

- vélekedett Madler Attila, a CPI Hungary vagyonkezelési igazgatója.

Elemzők arra is számítanak, hogy az otthoni irodai munka ugyan fejlődni fog, - amit a járvány most fel is gyorsíthat - azonban az irodaházak nem feltétlenül fognak kevesebb helyet bérbe adni, viszont a legtöbb esetben nagyobb lesz a tér, a munkahelyek tágasabbak lesznek.

Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke példaként említette, hogy a megkövetelt nagyobb munkaállomás-távolságok miatt egyes szektorokban már most tapasztalható a bérelt irodai területek növekedése, amelyet ugyanakkor a home office térhódítása némileg kompenzálhat.

Akkor lehet hatékony az oktatásban az online tanítás, ha interaktív módon vonják be a gyerekeket

"A hagyományos tanár-diák szerep most háttérbe szorult"

- mondta az Alfahírnek Szűcs Tamás, a PDSZ elnöke. A szakember szerint hasznos volt az elmúlt időszak, mert a digitális oktatás terén pótolták azt a kiesést, amit az előírások szerint már régebben végre kellett volna hajtani. Úgy vélte azonban, hogy az online oktatás nyilván nem képes pótolni sem a személyes jelenlétet, sem pedig a tananyag hagyományos módon való átadását.

A pedagógus szakszervezet elnöke szerint az online tanítás csak akkor lehet hatékony ha a pedagógusok interaktív módon vezetik az órákat, mivel ez ösztönzőleg hat a gyerekekre és a tanárokra is, akik esetenként éppen a gyerekektől tanulják el az internetes kommunikációt.

"Ha az oktatásügy tovább erőlteti az egyébként is korszerűtlen Nemzeti Alaptanterv (NAT) eddigi gyakorlatát, akkor elszalasztják azt az esélyt, hogy ezt a digitális oktatásban megjelent robbanásszerű jártasság-növekedést, ezt mielőbb be kellene építeni az oktatásba"

- hangsúlyozta Szűcs Tamás.

A PDSZ elnöke egyben jelezte, az idén érettségizők esetében végül is sikeres volt a felkészülés. Azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy a szóbeliken jobban teljesítenek a vizsgázók, ezért ez az évfolyam nem biztos, hogy esélyegyenlőségi szempontból egy szinten áll azokkal, akik például tavaly érettségiztek. Ezért Maruzsa Zoltán államtitkárhoz fordulnak hogy valamiféle kompenzációt megjelenítsenek.

A speciális oktatásban is van bőven tennivaló

"Ha csak házi feladatot küldünk a speciális oktatást igénylő gyerekeknek, az nem nevezhető digitális oktatásnak"

- mondta az Alfahírnek Csordás Anett szakpedagógus, a Lépjünk, hogy léphessenek Közhasznú Egyesületet elnöke.

Szerinte az elmúlt közel három hónapnak voltak pozitívumai, hiszen olyan lehetőségeket ismerhettek meg, ami segíthet a speciális jellegű oktatásban is.

"A gyerekek ugye szeretik a kütyüket, ezért az online térben való tanulás érdekesebbé, illetve motiváltabbá teheti őket, valamint a kommunikációt a tanárokkal, de azoknál a például viselkedés zavaros vagy halmozottan sérült gyerekeknél, ahol más szakember segítsége is szükséges, ott érzékelhető volt a visszaesés tanulásban"

- mondta Csordás Anett, aki közölte, hogy sok családnak nincsenek meg az eszközök a hatékony távoktatáshoz, ezért nem várva a kormányra, maguk szerezték be adományokból a felszerelést.

