Trump: nem engedhetjük, hogy anarchiába és káoszba süllyesszék Minneapolist

Minneapolisban tovább folytatódtak a tüntetések és az erőszakos megmozdulások, a nagyváros lángokban áll, a tüntetők péntekre virradóra felgyújtottak egy rendőrőrsöt is. A zavargások kiváltó oka, hogy hétfőn este egy fekete férfi meghalt a durva rendőri intézkedés után. Arby's on lake street is on fire #Minneapolis pic.twitter.com/GzesI2AHY6