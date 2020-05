Így nézett ki hazánkból, ahogy a Crew Dragon követte a Nemzetközi Űrállomást

A szerdai indítást a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt el kellett halasztani, de magyar idő szerint szombaton 21:22-kor sikeresen elstartolt a NASA megrendelésére a SpaceX által fejlesztett és épített Crew Dragon űrhajó a Falcon-9 rakéta segítségével a Kennedy Űrközpontból. "Go NASA! Go SpaceX! Godspeed Bob and Doug!"