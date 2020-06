Gulyás Gergely: június 16-án szavazhat majd a parlament a veszélyhelyzet megszűnéséről

"Magyarország az egyetlen, amelyik egy sikeres és befejezett gyilkossági kísérlet után is életben maradt"

- kezdte Gulyás Gergely Trianon 100. évfordulója alkalmából a csütörtöki kormányinfón. A kancelláriaminiszter ismertette, hogy a napirend szerint a mai parlamenti emlékülésen beszédet mond, Kövér László és Áder János. Orbán Viktor miniszterelnök pedig június 6-án Sátoraljaújhelyen koszorúz majd és mond beszédet.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy mivel nincs vakcina, így szükség van egy járványügyi készültségről szóló törvényre. Gulyás reméli, hogy ezt a törvénytervezetet az ellenzék is támogatni fogja.

A további enyhítésekről úgy fogalmazott, hogy amint vége a veszélyhelyzetnek, abban az esetben már nyithatnak a színházak, mozik, múzeumok és a fürdők is. Véleménye szerint

"a Parlament június 16-án szavazhat majd a veszélyhelyzet megszűnéséről."

Szóba került az egészségügyi dolgozók beígért jutalma is, Gulyás szerint ők és a technikai személyzet is megkapja a bruttó 500 ezer forintot, de a részleteket majd Kásler Miklós fogja pénteken ismertetni.

A gazdaságvédelemről úgy nyilatkozott, hogy úgy véli, a magyar kormány több mint egymillió munkahelyet védett meg az eddigi intézkedéseivel. Közmunkán jelenleg 88 ezren vesznek részt, a válság kezdete óta 7 ezer fővel nőtt ez a szám. Eddig 11 140 cég, 145 ezer munkavállalója után igényeltek bértámogatást. Az átlagos támogatási összeg pedig 163 ezer forint volt munkavállalónként.

Szóba került a Lánchíd felújítása is, erre vonatkozóan elmondta a kancelláriaminiszter, hogy korábban a kormány 6 milliárd forintot ígért Tarlós Istvánnak. Ezt az összeget fenntartják most Karácsony Gergely részére is.

A Deák téri gyilkossággal kapcsolatban azt kérdezték Gulyás Gergelytől, hogy létezik-e cigánybűnözés Magyarországon.

"Ez létező kriminológiai fogalom, de politikailag ez nem létezik"

- szögezte le, hozzátéve: cigánybűnözés nincs a kormány szerint, mert a bűnnek nincs színe, de cigány bűnözők vannak.