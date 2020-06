Koronavírus: idehaza három újabb áldozat, de csökkent a kórházban és a lélegeztetőgépen tarott betegek száma is

Három személy hunyt el koronavírus-fertőzöttség miatt az elmúlt 24 órában, közülük ketten budapestiek, egy pedig vidéki – derül ki a kormányzati tájékoztatási honlap pénteki adataiból. Az össze halálos áldozat száma eddig így összesen 542 fő.

Az aktív fertőzöttek száma 1183 fő, ami 27-tel kevesebb, mint csütörtökön. A fővárosban 12-vel lett kevesebb, 487, míg vidéken 15-tel lett kevesebb, 696 fő az aktív betegek száma. A gyógyultak száma Budapesten 14-gyel haladja meg a csütörtöki értéket (1080 fő), vidéken pedig 24-gyel emelkedett (1165 fő). Vagyis az összes gyógyult eset száma 2245.

A koronavírus-járvány kezdete óta összesen 3970 igazolt esetet azonosítottak, ez a szám 16-tal több, mint csütörtökön.

A részletező cikkből az is kiderül, a kórházi ápolásra szoruló betegek száma is csökken. Csütörtökhöz képest kilenccel csökkent az egészségügyi intézményi ápolást igénylő esetek száma, így annak értéke most 397, és hosszú idő után három fővel, 21-re csökkent a lélegeztetőgépen levő páciensek száma is.

Karanténban 1292 fővel vannak kevesebben, mint egy nappal korábban, számuk most 9693. Tegnap óta 6712 újabb tesztet végeztek el, így azok száma most 202 606.