Ismét korrigálták Kásler szavait: "A gyógyszertárak szakemberei is egészségügyi dolgozók"

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészeti Kamara elnöke is reagált Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterének hétfői interjújára. Kásler ebben többek között megmagyarázta, hogy miért nem kapják meg a gyógyszerészek az egészségügyi dolgozók egyszeri, bruttó 500 ezer forintos juttatását:

"A gyógyszerészek valóban szerepeltek a kormány elé kerülő díjazottak listáján, de kérdőjellel, ugyanis az ágazat eleve nagyon magas, huszonöt százalékos haszonnal dolgozik, ráadásul az üzletek vállalkozási formában szolgáltatnak és a tulajdonosok közel egyharmada külföldi. A gyógyszertárak egyébként is azt tették, amit járvány nélkül is tettek volna"

- mondta a miniszter.

Ahogyan az várható volt, a miniszter szavai nem maradtak visszhang nélkül.

"A gyógyszertárak szakemberei az egészségügyi törvény és a gyógyszer-gazdaságossági törvény értelmében egészségügyi dolgozók, akik ráadásul egészségügyi intézményben dolgoznak, így joggal várták, hogy a „minden egészségügyi dolgozó” fogalomba ők is beletartoznak"

- olvasható a kamara honlapjára feltöltött levélben. Hankó ebben emlékeztetett Kásler március 20-i levelére is, amiből idéz is:

„Ebben az embert próbáló nehéz helyzetben (…) fokozottan számítunk az Önök helytállására, hiszen most valóban elengedhetetlen az egészségügyi ellátórendszer szereplőinek az együttműködése. (…) A szakmai elhivatottság, amivel nap mint nap a betegek szolgálatában állnak, most még nagyobb értéket jelent. (…) Magyarország lakossága érdekében végzett lelkiismeretes munkájukat és kitartásukat előre is köszönöm”.