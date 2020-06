Negyven évig dolgozott kórházi ápolóként, most élelemért könyörög a 86 éves hölgy

Nemcsak a többszázmilliárdos szupervagyonokat felhalmozó Csányik, Gattyánok és Mészárosok lakják korunk Magyarországát, hanem olyanok is, akiknek tényleges jövedelme alig milliárdomod (!) része az ő vagyonuknak.

Ilyen az a 86 éves, cukorbeteg mezőhegyesi hölgy is, aki még súlyosabb beteg férjével együtt tengetné szegényes mindennapjait – ha tehetné. A hölgy ugyanis sírva hívta fel Szabó Ervint, a Jobbik orosházi képviselőjét ezekkel a szavakkal:

Nem bírjuk tovább, pedig mi évek óta a teát is úgy isszuk, cukor nélkül!

Ekkor kereste meg őt az ellenzéki politikus, aki lapunk kérdésére megerősítette,

az idős házaspár a helyi ménesbirtok egyik szükséglakásában él rendkívüli nélkülözések közepette.

Olyannyira, hogy a szükséglakást sem bírják fizetni hónapok óta. A hölgy attól tart, kirakják őket erről a szállásról is.

Úgy néz ki, hogy ezt meg tudjuk nekik oldani

– mondta érdeklődésünkre Szabó, hozzátéve, a házaspár számláját végrehajtás terheli egy megörökölt hitel miatt.

Az idős hölgy egyébként annak ellenére, hogy maga is segítségre szorul, az elesett állatokon is segít – számol be Szabó. Mint megtudtuk, megvert, sebesült macskákon szokott segíteni, de azok is éheznek, csontsoványak.

Tömény nyomor az egész

– számolt be Szabó a Honvéd kórház és a makói kórház egykori ápolójának szegényes életéről.

Szabóék egyébként egy kisebb segélycsomaggal felkeresték a hölgyet, aki könnyek között köszönte meg a segítséget.

Esküszöm a mindenható Istenre, hogy semmink nincs

– hallható az asszony panasza a képviselő Facebook-oldalára feltöltött videóban.