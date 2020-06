Hétköznapi hősök: a járvány alatt is volt elég véradó Magyarországon

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején is zavartalan volt a vérellátás Magyarországon - közölte a Magyar Vöröskereszt véradásszervezésért és egészségfejlesztésért felelős szakmai vezetője az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.

Váradi Mariann hangsúlyozta: a szükséges távolságtartás, a testhőmérséklet-mérés és a védőfelszerelések alkalmazásával biztonságossá tudták tenni a véradásokat. Annyiban volt változás, hogy máshol kellett véradókat keresni, a munkahelyek, oktatási intézmények helyett az emberek otthonaihoz közelebb.

A szakmai vezető szerint az elmúlt hónapokban a nem életmentő műtétek halasztása miatt kisebb volt az egészségügy vérigénye, valamint az utakon is kevesebben voltak, kevesebb baleset is történt.

Átlagosan napi 1200-1500 véradó volt a járvány hónapjaiban, normál helyzetben napi 1800 az ideális - jegyezte meg.

Elmondta: egyelőre "véradókamionjuk" is áll, mert az üzemi térben nem tudják biztosítani a másfél méteres védőtávolságot, jelenleg figyelik az egészségügyi intézmények igényeit, és ehhez igazítják a véradásokat.

Mivel a nyáron kevesebben utaznak külföldre, belföldön könnyebben elérik a véradókat, és bár augusztus 15-ig kimaradnak a nagyrendezvények, azt követően számos programon is részt vesznek majd - tette hozzá. Kiemelte: a Magyar Vöröskereszt honlapján megtalálhatók véradási alkalmak, sőt új szolgáltatásként időpont foglalással is lehet már érkezni hozzájuk, ezzel is csökkentve a várakozási időt.

Váradi Mariann szólt arról is, hogy vasárnap ünneplik a véradók világnapját. Ebből az alkalomból Magyarországon 55 nyilvános helyszínen várják a véradókat.

Idén a koronavírus-járvány miatt a biztonságos vér fontosságára hívják fel a figyelmet - mondta.