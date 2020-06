Nahát! Nem Karigeri, hanem fideszes a polgármester, mégis víz alatt a város

Bő egy óra alatt több tíz milliméter eső zúdult Debrecenre – írja a Dehír. A helyi portál szerint a keddi nagy mennyiségű csapadék miatt a Salétrom utcán is felgyűlt a víz, ezért az autóbuszok mind a két irányban a Déli sor – Keleti sor – Szoboszlói út – Erzsébet utca terelőútvonalon közlekednek. Ott egyes autóknak a motorháztetejéig ért a víz – tájékoztatnak.

Czeglédi Zsolt / MTI

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint nagyon sok riasztást kapnak a város minden részéből, már több mint nyolcvan esetben kérték a helyi hivatásos tűzoltók segítségét, akik várhatóan késő estig szivattyúzzák majd a vizet.

A helyi hírportál videója az elárasztott városról:

Your browser does not support the video tag.

Ha a videó nem indul, akkor ide kattintva nézheti meg.

A város a vasárnapi ítéletidőt sem úszta meg kisebb károkkal, akkor az egyik főút szakadt be.