Szégyen, hogy mennyi szemetet szórnak a Tiszába az ukránok, nem győzzük takarítani a folyót

Az áradó Tisza hatalmas mennyiségű szemetet szállít Ukrajnából és Romániából az országba, a szakemberek kedd reggelig 911 köbméter vegyes hulladéktól tisztították meg a folyót – írta az időkép.hu. A szaklap szerint jókora árhullám indult meg a Tisza felső szakaszain és a Szamoson, például Tiszabecsen 1,5 méteres, Vásárosnaménynál 3 méteres vízállás-emelkedést tapasztaltak.

A Három Határ Hírei videóján látható, milyen mennyiségű szemétről van szó:

Mint írták, folyamatosan érkezik a műanyagszemét a Tiszán és a Szamoson, Vásárosnaményban a sodrásba beeresztett hajókkal terelik, majd markolókkal és kézi erővel halásszák ki a vízből a vízügy munkatársai a szemetet.

Dr. Gyüre Csaba jobbikos országgyűlési képviselő és Adorján Béla, a párt Szabolcs megyei közgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatójukon beszéltek arról, hogy évtizedes problémát nem sikerült felszámolni a folyó szennyezésével. Lapunk kérdésére Adorján azt mondta, talán diplomáciai gyengeségnek tekinthető, hogy Magyarország nem tudja megakadályozni Ukrajnát abban, hogy szándékosan a Tiszába szórják a szemetet, majd azt leúsztassák az esőzések után.

Arról is beszélt, hogy jól működő jelzőrendszer van a magyar és az ukrán vízügyesek között, ezért a szeméthegyek megindulásakor itthon már készenlétbe állítják a gyűjtőket, de a hulladék olykor annyira nagy mennyiségű, hogy még a jégtörő hajókat és uszályokat is elsodorja.

A folyó tisztítása hajóakadályokkal Adorján Béla

A szomszédos országban, például Rahónál szándékosan létrehozott szeméthegyek miatt a magyar állam hatalmas összegeket költ a folyó tisztítására – mutatott rá, hozzátéve, hogy

a vízügyes szakemberek nem szemétszedők, sem döggyűjtők, merthogy elhullott állatokat is ki kell szedniük a vízből, kutyától a disznón át a bivalyig.

De nagy baj van Kárpátalján is, az elmúlt napok heves esőzései miatt a Tisza ukrajnai vízgyűjtő területéről folyamatosan érkeznek a jelentések az áradások nyomán megrongálódott gátakról, hidakról és közutakról. Több tucat települést zárt már el a víz, van, ahol az energiaszolgáltatás is akadozik, és emberáldozatot is követeltek az áradások.