Elemző: a Jobbik Elvi Nyilatkozata egy határozott, mainstream jobbközép deklaráció

Jakab Péter pártelnök, és Brenner Koloman, a párt stratégiai tanácsának képviselője kedden mutatták be a Jobbik Elvi Nyilatkozatát. De vajon miért van szüksége egy pártnak egy ilyen dokumentumra, és miért volt szüksége most a Jobbiknak az Elvi Nyilatkozat elfogadására? Erről is kérdeztük Ember Zoltánt, az Iránytű Intézet ügyvezetőjét.

Minden pártnak szüksége van egy elvi nyilatkozatra, rendelkeznie kell egy ilyen típusú dokumentummal ahhoz, hogy tudatosan tudjon politizálni, és a napi döntéseit ennek mentén tudja felfűzni – válaszolta az elemző.

Ez egy kötelező minimum

– hangsúlyozta, hozzátéve: éppen ezért érdekes, hogy az elvi nyilatkozatok megalkotásának nincsen hagyománya a hazai pártok körében.

De mi késztette erre a Jobbikot? Ember Zoltán szerint a deklaráció egyik oka a néppártosodás gyökerében keresendő. Vona Gábor 2016-os „szerencsétlennek tűnő” posztját idézte fel, amelyben a párt akkori elnöke azt írta, hogy elvette a Jobbik lelkét a néppártosodással (ahogy arról beszámoltunk, a lélek "visszaadását" nemcsak Brenner Koloman, hanem Lukács László György alelnök is kiemelte.)

A másik indok, hogy a Fidesznek nagyon veszélyes, ha van egy középjobb, vagy jobboldali ellenzéki riválisa, ezért is próbálja meg a Jobbikot minden eszközzel rátolni a többi baloldali pártra, leginkább a DK-ra. Ember Zoltán szerint a kormánypártok célja egyértelmű: a Jobbik pozíció-tartásának ellehetetlenítése a csatatér-választókerületekben.



Az Iránytű elemzője azzal érvelt, a Fideszben már kész tényként kezelik, hogy az egyéni választókerületekben közös ellenzéki jelöltek indulnak a 2022-es országgyűlési választásokon, és ha ez így alakul, az komoly kihívást jelenthet a számukra. A mai tudásunk szerint a megyei székhelyű választókerületek jó részét, valamint a budapesti, illetve az agglomerációs választókerületek túlnyomó részét el fogja veszíteni a Fidesz, ez a realitás – magyarázta. Ez az eredmény ugyanakkor még nem elég az ellenzék számára a kormányváltáshoz.

Szükség van a győzelemre az olyan választókerületekben is, amelyek nem nagyvárosi jellegűek, és ezekben csatatér-választókerületekben az ellenzéki pártok közül pozíciót korábban csak a Jobbik tudott kiépíteni,

így nagyon veszélyes lenne a kormányzatra nézve, ha ezeket a hídfőállásokat meg tudná tartani, vagy épp vissza tudná szerezni a Jakab Péter vezette párt.

Viszont önmagában ez még kevés a sikerhez.

Ember Zoltán azt fejtegette ezzel kapcsolatban, sokáig úgy tűnt, hogy a Jobbik az ideológiai centrumba helyezi magát, és próbál ideológia-semlegesen politizálni, szimbolikus ügyeket nem felvetni, az Elvi Nyilatkozat viszont egy határozott, mainstream jobbközép deklaráció.

„Tehát a Jobbik egyértelműen jobbközép pártként definiálja magát, emellett egy keresztényszociális irányvonalat jelölt meg”

– szögezte le az elemző, hozzátéve: azokban a választókerületekben, amelyek csataterek lehetnek, egy ilyen típusú politikai erőnek több esélye van a Fidesszel szemben.

A dokumentum aláírását megelőzően Brenner Koloman kiemelte, a szöveg nyugat-európai keresztényszociális politikai alapokra is épít, amivel kapcsolatban Ember Zoltán úgy reagált, a Jobbik nyilatkozata beleillik a fősodratú jobbközép pártok politikai vízióinak a sorába.

A Jobbik nyugat-európai kitekintése nem véletlen

– vélekedett az Iránytű ügyvezetője -, a párt szeretné magát elhelyezni ezen pártok között, főleg annak fényében, hogy a Fidesz a mérsékelt, jobbközép erőktől inkább távolodni látszik.



Kitért Balczó Zoltán szavaira is, a politikus ugyanis úgy fogalmazott, hogy az Elvi Nyilatkozat összhangban van az Alapító Nyilatkozattal, éppen ezért is tudja azt támogatni. Ember Zoltán megjegyezte, hogy muszáj a múlttal való koherenciát is bemutatni, és végeredményben nem mond ellent az alapító nyilatkozatnak a most bemutatott dokumentum, de azért a hangsúlyok mások. Az Elvi Nyilatkozat jobban idomul a mai politikai környezethez – fűzte hozzá. Ugyanakkor egy elvi nyilatkozat akkor tesz eleget a várakozásoknak, ha az adott párt a külső és belső körülmények változására ellenére tíz év múlva is magáénak tudja azt mondani, érezni, és amellett politizálni – zárta Ember Zoltán.

Az értékeik

A dokumentumban az alábbiak szerint fogalmazták meg a párt által képviselt értékeket: