Siófok egész területén közterületi alkoholtilalmat vezetne be a polgármester

Lengyel Róbert városvezető hétfői posztjában közölte, hogy két további javaslattal él a következő testületi ülésen "a város biztonságosabbá, nyáron is élhetőbbé tétele" érdekében.

"Az egyik, hogy Siófok egész területére rendelnénk el közterületi (utcákon, tereken, vízparti sétányokon) alkoholfogyasztási tilalmat. Próbáljuk elérni azt, hogy sem a parkjainkban itt-ott részegen fetrengő hajléktalanok, sem pedig a mindennapokból "kiszabaduló" ifjak, következmények nélkül vedeljenek a közterületeinken.

A másik, hogy korlátoznánk a kereskedelmi üzletekben (tehát nem a vendéglátóhelyeken, hanem a boltokban) az éjszakai órákban történő, jelenleg korlátlan alkoholvásárlást. Elég abból is, hogy éjjel suhancok, vagy épp hajléktalanok a boltok polcairól tömegével veszik az olcsóbb sört, kommersz italokat, majd azok egy részét ismét csak az utcán közlekedve, óbégatva vedelik, az üres dobozokat meg üvegeket szanaszét dobálva."

Lengyel Róbert azt is írja, hallja előre a szkeptikusok ellenvetésit, az ellenérdekeltek fenyegetésit is és tisztában van vele, hogy egyetlen varázsütésre nem fog minden megváltozni.

"De teszünk néhány lépést itt is előre és idővel látható eredmények is lehetnek"

- tette hozzá.

A siófoki polgármester hangsúlyozta, mindkét tervezete bírja a rendőrség támogatását is és abban is partner lesz a kapitányság –egyébként sok értelme nem is volna az egésznek-, hogy minél szélesebb körben betartatásra is kerüljenek a korlátozások.

"Ha a testület elfogadja a tervezetemet, az utcán vedelési, avagy az éjszakai alkohol kiszolgálási tilalom megszegése komoly következményeket von majd maga után"

- figyelmeztetett.