"Megkeresem és a szart is kipüfölöm belőle" - fideszes újságíró fenyegeti a parlament alelnökét

A Magyar Hang szúrta ki, hogy Ambrózy Áron kormánypárti újságíró (Pesti Srácok), aki jobbára antiszemita és gyűlöletkeltő megnyilvánulásokkal hívja fel magára a figyelmet, egy azóta már törölt Facebook-bejegyzésében arról értekezik, hogy több országgyűlési képviselőt is megverne, ha azok nem rendelkeznének mentelmi joggal, és kiesnének a parlamentből.

Az egyik közülük Brenner Koloman, a parlament alelnökének frissen megválasztott jobbikos képviselő, akit egyébként csak "Bráner Kolompárként" (nem kevés áthallással) és "vágyosztrák seggfejként" emleget.

A másik megfenyegetett politikus az LMP-s Keresztes László Lóránt ("Horogkeresztes Lóránd"), ám itt egyből kitűnik, Ambrózy milyen bátor, ugyanis a zöldpárti politikustól érezhetően megijed, és még az ostoba kommentjei szintén sem mer vele ujjat húzni (aki ismeri Keresztest, az tudja, miért döntött végül a sunnyogás mellett a fideszes...).

De Brenner Koloman esetében továbbra is határozott:

"a lyobbikos vágyosztrákot, azt a náci szardarabot, a brenner kolomant viszont igen. Amint kiesik a parlamentből, nem lesznek előjogai, bizony megkeresem és a szart is kipüfölöm belőle".

Magyar Hang

A Magyar Hang cikke szerint a bejegyzés hozzászólói további ötleteket is adtak neki, hogy kit kellene még megvernie: egy kommentelő Jakab Pétert ajánlotta Ambrózy Áron figyelmébe, aki erre azt reagálta: „őt is felírom a listára”. A bejegyzés (részben férfi) hozzászólói még Ambrózy figyelmébe ajánlották Donáth Annát és Cseh Katalint, a Momentum EP-képviselőit, Szabó Tímeát, a Párbeszéd országgyűlési képviselőjét, valamint „Bernit” is, amely név vélhetőleg a Szél Bernadett független országgyűlési képviselőt jelenti.