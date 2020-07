Sávoly továbbra is azt szeretné, ha náluk épülne meg a MotoGP-pálya

Steinmetz Ádám, a Jobbik sportpolitikusa szerint üdvös az a szándék, hogy Magyarország 2-3 éven belül MotoGP-futamnak adjon helyet. Ő maga azonban – emelte ki – hónapok óta azt szorgalmazta parlamenti felszólalásában, hogy a sávolyi pálya befejezése lenne fontos pénzügyi és turisztikai szempontból, nem pedig a hajdúnánási pálya megépítése zöldmezős beruházásként.

Lesz egy MotoGP-pályánk is 65 milliárdból A magyar kormány korszerű, multifunkciós, gazdaságosan üzemeltethető versenypályát épít Hajdúnánás külterületén, amely alkalmas lesz egyebek mellett a Forma-1 motoros megfelelője, a világ első számú gyorsasági motoros versenysorozata, a MotoGP futamainak befogadására is - jelentette be az innovációs és technológiai miniszter szombaton Hajdúnánáson. G7: drága és veszteséges lesz a magyar MotoGP-pálya Ahogy mi is beszámoltunk róla, Hajdúnánáson épül MotoGP-pálya, a tervek szerint 65 milliárd forintból. A G7 nemzetközi összehasonlításokkal igyekszik alátámasztani, hogy a projekt drága és veszteséges lesz. A lap példának hozza a texasi Circuit of the Americast, ami 2012-2013 között épült magánbefektetők segítségével 400 millió dollárból, a mai árfolyamon 125 milliárd forintból.

melyre már korábban is jelentős pénzeket költöttek, és amelynek a 7-es főút, a sármelléki repülőtér és a Balaton közelsége miatt remek az infrastruktúrája is. A honatya szerint elvárható lenne, hogy Somogy megye képviselői, polgármesterei, valamint a civil szervezetek a sávolyi pálya mellett álljanak ki, mert az a térség felemelkedését segítené elő. Kiemelte a fideszes Móring József Attilát, aki olyan érveket hoz fel a sávolyi pálya ellen, melyek szerinte cáfolhatók.

A jobbikos politikus cáfolta azt a feltételezést, hogy a sávolyi MotoGP-pálya Natura 2000-es területen feküdne. Ugyancsak rácáfolt arra a Móring-féle felvetésre, hogy ne lenne elegendő hely a multifunkcionalitás megteremtésére, ugyanis a pálya maga 195 hektár, az azon felül levő több mint 400 hektárra korábban már hotelt, golfpályát és termálfürdőt is terveztek. Ugyancsak nem állja meg a helyét Móring azon állítása, hogy annak vonalvezetése elavult lenne. Azt ugyanis – húzta alá Steinmetz – az a Hermann Tilke tervezte, akinek a nevéhez számos más, többek közt Forma-1-es pálya vonalvezetésének megrajzolása is fűződik, ráadásul a tervek szerint a sávolyi ring akár Forma-1-es versenyek rendezésére is alkalmas lenne. Sőt, a nyomvonal kijelölésében részt vett Talmácsi Gábor és Valentino Rossi is – tette hozzá Steinmetz. Illetve szerinte az sem igaz, hogy ne lenne hely a központi infrastruktúrára, ugyanis 400 ezer négyzetméternyi hely áll rendelkezésre, hogy elhelyezzék a paddockot és a boxokat.

– hangsúlyozta a sportpolitikus, aki azt is kijelentette, szeretnének egy szakmai vitát arról, mi az oka annak, hogy a kormánypárt szerint Sávoly nem, míg Hajdúnánás alkalmas hely egy MotoGP-pályának. Úgy véli, amíg nem kapnak választ, jogos feltételezés, hogy Kósa Lajos lobbitevékenysége és egy politikai döntés áll a háttérben.

Schuller Tibor Sávoly polgármestere azt mondta, a község lakói már lemondtak a MotoGP-ről, ezért nagy örömmel vették, hogy a kormány ismét annak megrendezését támogatja. Azonban nem gondolták volna, hogy annak helyszínét megváltoztatnák – emelte ki. A településvezető közölte, a község lakói teljes mellszélességgel a MotoGP mellett állnak, mert a térségnek ez az egyetlen lehetősége az előrelépéshez.