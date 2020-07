Sokadjára is: ami nem öl meg, az megerősít - Interjú az Omen-főnök Nagyfi Lászlóval

Tavaly – négy évvel a hibátlan Huszonöt év album után – újra egy méregerős anyaggal jelentkezett hazánk egyik legendás metal bandája, az Omen, ami mind a szakma, mind a közönség körében tarolt, pedig elkészítése közben távozott a csapat éléről Koroknai Árpád, így a hamarjában „leakasztott” Molnár ’Stula’ Péter énekelte fel az új dalokat. A Halálfogytiglan idén februárra aranylemezzé nemesedett, de aztán az a hír érkezett, hogy Nagy Máté gitáros is búcsút intett az idén harmincadik (!) születésnapját ünneplő zenekarnak - helyét Tóth Károly vette át. Az ötös a koronavírus miatti karantén időszakot egy új dal megírásával tette hasznossá, olyannyira, hogy a napokban bemutatott A család című nótában jó néhány ex-tag is szerepel, akik természetesen a hozzá készített klipben is feltűnnek. Nagyfi László zenekarvezető/gitárost csörgettük meg, hogy elbeszélgessünk az albumról, a közelmúlt (nem várt) eseményeiről, valamint a megváltozott felállás adta esetleges újításokról.

- Ha picit visszatekerjük az idő kerekét… nagy tétben fogadnék arra, hogy nem gondoltad volna tavaly év elején, hogy két poszton is – egy új énekessel, majd egy új gitárossal – megváltozva kanyarodik rá az Omen a 30 éves jubileumra?

- Ez így van, megnyernéd a fogadást! (nevet)

- És valahogy mindig márciusban fordultak rosszra a dolgok, nem csak a tagcserék, de a koronavírus miatt rendezvénystop és karantén-rendelet is akkor ütött be…

- Most, hogy így felhívod rá a figyelmemet, tényleg! Megmondom őszintén, eddig nem tűnt fel… lehet, hogy nem lesz a kedvenc hónapom a március? (nevet)

- A Kori-Stula váltás sztoriját vélhetően mindenki ismeri, viszont a gitáros cserétek egy elég friss történet. Tóth Karcsi mennyire volt egyértelmű választás a részetekről, értem ezt úgy, hogy nem érkeztek hírek meghallgatásokról?

- Máté egy projektbe kezdett, és a továbbiakban csak azzal kíván már csak foglalkozni. Gondolkoztunk, hogy ki legyen helyette - az egyértelmű volt, hogy castingot nem tartunk, hiszen ismerünk egy pár tucat jobbnál-jobb gitárost. Szijártó Zsolti javasolta, hogy mindenképpen hallgassuk meg Carlost, mert Omenes a szíve, nagyon szereti a zenekart. Egyébként pedig Daczi Zsolt tanítványa volt, nagyon nagy tisztelettel a mai napig a mesterének tartja. Azt tudtuk, hogy jó gitáros, de azon meglepődtünk, hogy pikk-pakk megtanult több mint húsz dalt, plusz új nótaötleteket is mutatott már. Próbáltunk vele egy párszor, és egyértelmű volt, hogy nem kell tovább keresgélnünk.

- Februárra aranylemezé nemesedett a Halálfogytiglan album. Ez valamilyen szinten várható volt, vagy maximálisan meglepetést okozott a számotokra?

- Szerettük volna mindig is – ahogy szerintem minden zenekar –, hogy az albumaink arany-, sőt platinalemezek legyenek. Azt éreztük, hogy ez egy nagyon erős anyag, amihez Stula még hozzá is tudott tenni, és kíváncsian vártuk, hogy a közönség, illetve a szakma hogyan fogadja majd. És az volt az egyértelmű reakció, hogy végre megtalálta a hangját az Omen. Ezúton is köszönöm a Hammer Records munkáját, valamint a rajongók visszajelzéseit, kiadvány vásárlásait, nélkülük nem jött volna ez össze!



- A vinyl formátumot ki szorgalmazta?

- A kiadónk, de mi is szerettük volna. Limitált példányszámban – fotóval, dalszöveggel megnyomva – jelent meg, és ha jól tudom, már mind elfogyott. Enyém az 1-es sorszámú. (nevet)

- Így, hogy egy év eltelt a lemez megjelenése óta, vélhetően sok minden letisztult a készítésével, fogadtatásával kapcsolatban. Te hová helyeznéd az Omen diszkográfiájában… persze, azon kívül, hogy a polcon a sor végére?

- Szerintem az egyik legerősebb, ha nem a legerősebb Omen lemez! Egyértelmű, hogy a dalszerzőknek, zenészeknek mindig a legutolsó albumuk a legkedvesebb, de ezt most tényleg nem udvariasságból vagy kötelezően mondom - és ahogy az előbb már elhangzott, a közönség is „szavazott” azzal, hogy aranylemez lett a Halálfogytiglan. Én személy szerint a mai napig nagyon szeretem ezt az anyagot. A megjelenése utáni koncerteken kb. hat dalt be is emeltünk a repertoárba, amiknek élőben is jó fogadtatásuk volt, de a buliknak aztán megálljt parancsolt a koronavírus.

- Térjünk át a napokban bemutatott A család című új dalra és videóra! Ennek megszületését kimondottan a vészhelyzet miatti bezártság, többlet szabadidő inspirálta vagy amúgy is tervben volt egy új nóta a jubileum miatt?

- Ahogy említettem, Carlosnak jobbnál-jobb nótaötletei, riffjei vannak, és egyébként is már lassan nekiültünk volna egy új anyag elkészítésének. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ha minden jól alakul, akkor ez jövőre már kézzel fogható is lesz.

A dal egyébként – ahogy a címe is mutatja – a családról szól, ám tágabb értelemben jelentheti közeli barátainkat, a magyarságot határainkon innen és túl, és most a mi esetünkben magát a zenekart is, hiszen megannyi barátunkkal játszottunk már együtt ebben a csapatban, és hiába nem tagok már, az Omen egy nagy család, melynek ők örökre a tagjai lesznek.

- Azt mondtad a Halálfogytiglan megjelenése környékén, hogy mire Stula lett a frontember az énektémák nagyon nagy része, kb. 80 százaléka már készen volt, azokhoz nem sokat tehetett. Most viszont itt még a szöveget is ő írta.

- Stula már régóta pedzegette, hogy szeretne egy ilyen mondanivalójú dalt, Carlos pedig hozta ezt a nótát, és egyből összeállt a dolog. Nekem az a véleményem, hogy az a jó szöveg, ami 10 perc alatt készen van, azaz egy lendülettel megszületik. És most ez történt. (nevet) Bevallom, mindig is vágytam arra, hogy az énekes írja magának a szöveget, mert annál hitelesebbet nem tudok elképzelni… úgyhogy, ha Stula jó szövegeket fog írni, akkor miért ne használnánk azokat!?

- Ti amúgy hogyan éltétek meg ezt a bő három hónapos karantént, és mennyire tekintesz pozitívan az előttünk álló hónapok elé, mik a tervek év végéig?

- Borzalmas volt, ahogy szerintem minden előadó, de minden ember számára is. Nagyon bízom benne, hogy ez egy egyszeri dolog volt, nem lesz folytatása. Őszre már le van kötve öt-hat klubkoncertünk, november 27-én pedig a Barba Negrában játszunk az Omen 30 / Kalapács 20 bulin. Ehhez a fővárosi nagykoncerthez időzítve szeretnénk egy best of Omen albumot megjelentetni, amit a közönség segítségével tervezünk összeállítani. A család is rajta lesz, bónuszként. Ezen kívül sok minden áttolódik jövőre.