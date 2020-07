1,5 millió euró körüli összegért igazolt albán válogatottat a Fradi

Myrto Uzuni személyében nyolcszoros albán válogatott szélsőt igazolt a labdarúgó OTP Bank Ligában címvédő Ferencváros. A klub honlapjának pénteki beszámolója szerint a 25 éves futballista a horvát élvonalban szereplő Lokomotivától érkezik az együtteshez.

Uzuni ebben a szezonban eddig 9 góllal és 7 gólpasszal segítette a Lokomotivát, amellyel - többek között a Rijekát és a Hajduk Splitet is megelőzve - két meccsel a vége előtt a harmadik helyen áll a horvát bajnokságban és az augusztus eleji kupadöntőben is érdekelt. A szélső azt követően csatlakozhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében is érdekelt Ferencvároshoz, hogy augusztus 1-jén lejátszotta utolsó tétmérkőzését (a kupadöntőt) a Lokomotivában.

Az NSO a vecernji.hr horvát és a fjala.al albán portálokra hivatkozva 1,5-1,8 millió euró körüli vételárról ír, de az ulloi129.hu úgy tudja, hogy másfél millió eurónál valamivel olcsóbban szerezte meg az FTC a játékost.