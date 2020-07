A parlamenti jegyzőkönyv is bizonyítja, nem érte antiszemita megjegyzés Deutsch Tamást a Parlamentben

Ahogy arról beszámoltunk, miközben kedden a Fidesz arra készült, hogy a Parlamenttel megszavaztassa a jogállamisági normák háttérbe szorítását, egy különös performansszal a kormánypárti politikusok tovább mélyítették a magyar parlamentarizmus egyébként is fokozatosan csökkenő színvonalát.

Megint előhúzták ugyanis az antiszemita kártyát: konkrétan a KDNP-s Soltész Miklós (aki amúgy egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár) felállt a Parlamentben és nagy nyilvánosság előtt kijelentette, a jobbikos Nunkovics Tibor lezsidózta Deutsch Tamást.

Nunkovics Tibor csak ennyit mondott Deutschról: „Biztosan púderes maradt az orra!" Ahogy arról beszámoltunk, a Jobbik egyik országgyűlési képviselőjét, Nunkovics Tibort érte épp egy antiszemita vád, azonban a jobbikos politikus közleményben cáfolta kormánypárti vádakat. "Mélységesen felháborít, hogy olyan gondolatokat akarnak nekem tulajdonítani a kormánypárti képviselők, amelyek a legsötétebb időket hozzák vissza. A leghatározottabban visszautasítom azt a lakájmédia által terjesztett hírt, hogy antiszemita kijelentést tettem volna a Parlamentben.

Azóta viszont megjelent az Országgyűlési Napló, és csak úgy, mint a kép- és hangfelvételekben, ebben sincs semmi nyoma annak, hogy a jobbikos politikus bármi sértőt mondott volna a fideszes EP-képviselőre. Az viszont feljegyzésre került, hogy Soltész kiabált a jobbikosoknak Deutsch Tamás beszéde alatt.

Az alábbiakban az Országgyűlési Napló vonatkozó szakaszaiból idézünk, a zárójelben szereplő részek a jegyzőkönyv készítőinek feljegyzései.

"DEUTSCH TAMÁS: Azok vádaskodnak, akik ha ma kormányon lennének, akkor a jobbikos új politikai kebelbarátaik javaslatára összeírnák, listáznák a magyar közélet zsidó, illetve zsidó származású szereplőit, amely listázás (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Szégyen!) elgondolásában egyébként semmi kivetnivalót nem talál a főpolgármesterük. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Szégyen!) Azok beszélnek könnyes szemmel a jogállamiságról, akiknek majd’ évtizedes kormányzása a jogállamiság rendszerszintű sérelmének időszakát jelentette. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Gyalázat! - Soltész Miklós: Most is itt van az a jobbikos képviselő! Most is itt van az a jobbikos képviselő! - Zaj. - Az elnök csenget.)"



Ezután Deutsch Tamás továbbfolytatta a színvonalas felszólalását. A következő lépés, hogy Soltész Miklós ügyrendi felszólalásra jelentkezik, majd Latorcai János levezető elnök és Nunkovics Tibor következett - és a végén még Rétvári Bence államtitkár is beszállt a kormánypárti kiabáló-kórusba.



"SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Amikor Magyarország, illetve az Európai Unió történetének egyik legfontosabb vitájában vagyunk benne, az egyik legnehezebb döntés előtt állunk, akkor - miközben a Fidesz felszólalója, Deutsch Tamás beszédének ahhoz a részéhez ért, amikor a Jobbikra utalva elmondta, hogy zsidó származású képviselők listázását kérte a Jobbik, majd hozzátette a képviselő úr, hogy

ettől még a főpolgármester úr sem határolódott el, sem pedig a parlamenti baloldali frakciók -, nos, akkor Nunkovics Tibor teljesen egyértelmű szólást, illetve jelet tett, majd fölmutatott az emelvényen beszélő Deutsch Tamásra, őt is a zsidóságával vállalva - vállalva (sic!). (Nunkovics Tibor: Szégyen, amit mondasz! - Nem is hallhatták, hogy mit mondtam!) Többen látták, amit ön mondott, képviselő úr. (Közbeszólások a kormánypárti padsorokból: Így van! Láttuk! Szégyen, gyalázat!) Tisztelt Elnök Úr! Amikor egy ilyen súlyos vitában vagyunk, akkor…



ELNÖK: Képviselő úr, egy perc az időkeret. Én tudom, hogy ez egy nagyon súlyos kifejezés volt, és ez egy nagyon súlyos dolog (Taps a kormánypártok soraiban.), úgy gondolom, hogy a Ház meg fogja vizsgálni ezt a felszólalási részt. (Nunkovics Tibor: Le van írva a jegyzőkönyvben, hogy mit mondtam!) Képviselő úr, ön most kért ügyrendben felszólalást. Megadom a szót. Egyperces az időkeret önnek is.



NUNKOVICS TIBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Szégyen az (Zaj a kormánypárti oldalon.), hogy nem hallják, hogy az ember mit mond. A bekiabálásért elnézést kérek, annak tartalma viszont semmilyen összefüggésben nincs azzal, amit önök itt most állítanak, és ezt majd a jegyzőkönyv bizonyítani is fogja. Szégyen, hogy ilyet csinálnak. Szégyen! (Dr. Rétvári Bence: Akkor mit mondtál? Még nem találtad ki?)"



Természetesen, hiába az Országgyűlés hivatalos feljegyzése is, a lakájmédia Soltész szavát kritikátlanul elfogadva, Nunkovicsot meg sem kérdezve, egyből szétkürtölte a "hírt" az országban, megjelentetve a jobbikkal szembeni antiszemita-vádat a megyei lapokban is.