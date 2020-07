Nunkovics Tibor csak ennyit mondott Deutschról: „Biztosan púderes maradt az orra!”

Ahogy arról beszámoltunk, a Jobbik egyik országgyűlési képviselőjét, Nunkovics Tibort érte épp egy antiszemita vád, azonban a jobbikos politikus közleményben cáfolta kormánypárti vádakat.

"Mélységesen felháborít, hogy olyan gondolatokat akarnak nekem tulajdonítani a kormánypárti képviselők, amelyek a legsötétebb időket hozzák vissza. A leghatározottabban visszautasítom azt a lakájmédia által terjesztett hírt, hogy antiszemita kijelentést tettem volna a Parlamentben. Ezt csakis néhány kormánypárti képviselő állítja, akik olyan dolgot próbálnak meg rám kenni, amelynek semmi köze sincs a valósághoz. Amit én mutattam, az nem volt más, mint Deutsch Tamás általam vélelmezett drogfogyasztási szokásaira utaló jel. Szó szerint azt mondtam: 'Biztosan púderes maradt az orra!'."

Ezt a mondatomat elmondása szerint képviselőtársai is hallották, így például az LMP-s Keresztes László Lóránt is, és ők Nunkovics Tibor szerint meg is tudják erősíteni, hogy pontosan mi hangzott el az ülésteremben.

"Aki figyelemmel kíséri Deutsch Tamás eddigi közéleti szereplését, illetve konstans ámokfutását, annak bizonyára nem mond újat, hogy miért nyilatkoztam meg róla így. Szégyen, hogy egy olyan ember, mint Deutsch Tamás - aki véleményem szerint drogos –, bárhol, bármilyen pozícióban képviselheti hazánkat"

- írta Nunkovics Tibor, a Jobbik frakcióvezető-helyettese.