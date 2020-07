Orbán szerint még a focinál is fontosabb a megegyezés Brüsszelben

"A nyaralás, a belpolitika várhat. Még a foci sem olyan fontos, mint hogy megegyezzünk"

- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap, az uniós állam- és kormányfők költségvetési csúcstalálkozójának harmadik napján.

A brüsszeli újságíróknak tartott sajtótájékoztatóján a magyar miniszterelnök elmondta: most nem Magyarországról van szó, hanem Európáról.

A Politico beszámolója szerint Orbán Viktor arra is figyelmeztetett a 2021-27-es költségvetéssel kapcsolatban, hogy

"drámai a gazdasági helyzet Európában, rosszabb, mint gondolnánk", ezért folytatni kell a tárgyalásokat a büdzséről.

Orbán szerint a magyar gazdaság amúgy relatíve jó helyzetben van, de

"ha az eurózóna bajba kerül, mi is szenvedni fogunk."

Orbán optimistán beszélt megállapodásról, de ehhez négy vitás területet rendezni kell.

Ezek az alábbiak:

a helyreállítási alap nagysága, a támogatások és hitelek aránya, illetve elosztása, a költségvetési visszafizetések és a jogállamiság kérdése.

A magyar miniszterelnök szerint egy kicsit javult az elmúlt napokban a gazdasági támogatások aránya hazánk javára.

Orbán állítja: az uniós vezetők között "100 százalékos egyetértés van a jogállamiságról".

Ha valaki nem hajlandó elfogadni a jogállamiságot, rögtön el kell hagynia az Európai Uniót. Nem anyagilag kell megbüntetni, hanem mennie kell, mert ez a közösség a jogállamiságra épül.

"A piros sarokban Hollandia áll, a kékben pedig Magyarország"

- jelentette ki a jogállamisági feltételrendszerre vonatkozó javaslatra utalva, amelyet a kormányfő szerint Charles Michel terjesztett be, de Mark Rutte képvisel a legkeményebben. (A tervezet egyébként az Európai Bizottság többéves munkájának az eredménye, amelyen Michel kompromisszumos álláspontja sokat puhított.)

A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy

"nem tudom, utál-e engem vagy az országot a holland kormányfő, de nagyon erősen támad."

Ennek ellenére úgy látja, hogy a kollégájával meg lehetne egyezni, a valódi szembenállás a két ország parlamentje között van.

A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a jogállamisági feltételrendszerről képviselt álláspontját a kollégái elutasították, ahogy azt a kérését is, hogy a hetes cikk szerinti eljárást minél hamarabb lezárja az Európai Unió Tanácsa. De ő továbbra is küzdeni fog azért, hogy a politikai és a gazdasági kérdéseket szétválasszák. Idő kell ahhoz, hogy egy újabb jogállamisági mechanizmust állítsanak fel.

A kormányfő azt is felvetette a tárgyalások során, hogy a tagállami kormányokat kritizáló civil szervezeteknek nem lenne szabad uniós pénzeket kapnia, és ugyanúgy kellene őket szabályozni, mint a politikai pártokat, azonban ezt a javaslatát a kollégái elvetették.

(Index)