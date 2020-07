"Orbán nem akarja észrevenni Kásler hibáit, nem akar tisztességes Egészségügyi minisztériumot"

Mint ismeretes, július 14-ig 4258 koronavírussal regisztrált fertőzött volt hazánkban, ami a Főpolgármesteri Hivataltól kapott dokumentum alapján arra enged következtetni, hogy minden negyedik diagnosztizált beteg kórházban kapta el a COVID-19-et. Dr. Lukács László Györgyöt, a Jobbik alelnökét kérdeztük miként lehetne a második hullám kapcsán elkerülni, hogy a kórházak újból gócpontokká váljanak, illetve az EU-csúcson megszületett költségvetési megállapodásról mi a párt álláspontja?

Sajtóhírek szerint minden negyedik fertőzött kórházakban kapta el a koronavírust. Mit javasolnak az esetleges második hullámra, hogy a kórházak ne legyenek ismét gócpontok?

Ezt ketté kell választani: egyrészről fel kell készülni a jövőre, másfelől kicsit vissza is kell tekinteni. Úgy gondolom egy hatósági vizsgálatnak kell történnie. Világos, hogyha az idősek otthona kapcsán azt mondták, hogy vizsgálatra van szükség, akkor a magyar kórházak fenntartójánál is szükséges. Ebből látni fogjuk mi a probléma, akkor a megoldás is megvan. Tesztelni kell a befogadott betegeket, azokat akik veszélyeztetett korosztályban vannak, azokat, akik olyan közösségből jöhetnek ahonnan a fertőzés át tud terjedni. Sőt azokat is tesztelni kell, akiket elbocsájtanak, hiszen látjuk, hogy a kórházakból sikerült az idősek otthonába hurcolni a fertőzést. Az országunk régebben élen járt abban, hogy a járványokat meg tudta fékezni. A kórházi ellátó rendszerünk is fizikálisan úgy alakult ki, hogy nagyon sok pesti kórház, de még vidéki is van, ami kifejezetten arra rendezkedett be, hogy egymástól ellehessen különíteni az osztályokat, ezáltal a fertőzéseket meg lehessen akadályozni. Ezeket a lehetőségeket ki kell használni.

Ez a hatósági vizsgálat, amit a Jobbik kezdeményezett nemrégiben ön szerint elindulhat? Ha igen, akkor milyen eredményt várnak tőle?

Hatósági vizsgálatnál Müller Cecíliának kellene ugyan olyan vehemenciával színre lépnie a kórházi fenntartóknál, illetve az állami egészségügyi ellátó központnál ellenőrzést kezdeményeznie, ahogy azt az idősek otthonában is tették. A kórházakban való korábbi fertőzéseknél sem volt eltökélt a kormány, úgy tűnik most sem érdekelt a Népegészségügyi Központ abban, hogy a valóságot kiderítse. Müller Cecília felelőssége, hogy a fenntartót tudja-e ellenőrizni és azt miként fogja ellenőrizni.

Dr. Lukács László György Béli Balázs

A Jobbik továbbra is Kásler Miklós lemondását követeli a hibákat látva?

Kásler Miklósnak nem szabadott volna miniszternek lennie. Mióta figyelemmel kísértük az eddigi munkáját, egyértelműen bebizonyosodott, hogy alkalmatlan a pozícióra. Orbán Viktor nem akarja észrevenni Kásler Miklós hibáit, nem akar egy tisztességes Egészségügyi Minisztériumot. Kásler Miklósnak le kellene mondania, de ami ennél is fontosabb, hogy végre egy önálló Egészségügyi Minisztérium jöjjön létre.

Az Uniós csúcson született költségvetési megállapodásról mi a Jobbik álláspontja?

Időszerű volt megállapodnia az Európai Unió vezetőinek arról, hogy az elkövetkezendő 7 éveben milyen mederben folyjanak a viták és milyen pénzügyi lehetőségei legyenek az országunknak. Ellentétben Orbán Viktor híresztelésével ez nem győzelem, a Miniszterelnök nem győzelmet aratott kint. Egy héttel ezelőtt kérte meg a parlamentet, hogy hatalmazza fel őt, illetve több olyan feltételt fogalmazzon meg, amely az elfogadás kritériumait szabja meg. Ezek közül három nem teljesült, tehát ez bukás. Valójában Orbán Viktor csak azért, mert mindenáron kiegyezni akart, azoktól az elvektől, melyeket korábban mondott eltántorodott és mást fogadott el. A legfontosabb, amit Orbán Viktor nem fogadott meg, az nem más, mint amit mi is javaslunk neki, hogy vegye fontolóra: Európai Uniós források felhasználásánál valójában lehetősége legyen az európai ügyészségnek a vizsgálatra. Mindannyian látjuk, hogy az EU-s források gyakran olyan kritikával vannak illetve, hogy azok korrupciógyanús ügyekben vándorolnak magánzsebekbe illetve oligarchákhoz. (A Hírt TV kérdésére adott válasz)