A románok végül nem engedték, hogy itthon is közvetítsék a Sepsi kupadöntőjét

Meglehetősen furcsa szolgálati közlemény jelent meg a közszolgálati csatorna Facebook-oldalán:

"A román kollégák napokkal ezelőtt megerősítették, hogy ők rendelkeznek a ma esti román kupadöntő közvetítési jogával, meg is állapodtunk velük annak közvetítéséről. Bő egy órával a Sepsiszentgyörgy történetének legfontosabb mérkőzésének kezdetét megelőzően jelezték, tévedtek, nincs náluk a közvetítési jog. A műholdjelet azóta kódolják, így legnagyobb sajnálatunkra nem tudjuk közvetíteni a találkozót.

Mi most is dolgozunk a megoldáson, ám a kinti kollégák az első telefonhívásunk óta nem jeleztek vissza."

Nézze itt élőben:

Ahogy arról írtunk, történelmi összecsapásra készül a Sepsi OSK, miután szerdán este a román kirakatcsapat, az FCSB lesz az ellenfele. A klub az elmúlt években a romániai magyarság fontos szimbóluma lett, amelynek következtében a román soviniszta sajtó folyamatosan támadja a klubot.

Most azt is sikerült elintézni, hogy Magyarországon ne közvetíthesse az állami sportcsatorna a történelmi rangadót.