„Azért, mert van egy lobbi, ami azt szeretné, hogy Kelet-Magyarországon épüljön meg a MotoGP pálya, nem elfogadható érv”

Mint ismert, 2023-tól 8 évre szerződve Magyarországon is lesznek MotoGP futamok, ehhez pedig Hajdúnánáson építenének 65 milliárdból pályát. A helyszínválasztást Steinmetz Ádám vitatja. Erről, és a Balatonring megépülése melletti érvekről beszélt a DIGI Sport napindító műsorában, a Reggeli Startban.

A Jobbik országgyűlési képviselője elmondta, szívből örülnek annak, hogy a Forma-1 mellett MotoGP versenyeknek is otthont adhat hazánk, azonban – mivel a hajdúnánási pálya közpénzből épülne –, körbe kell járni, hogy a beruházás mennyibe is fog kerülni, és mennyit fog hozni a későbbiekben Magyarországnak. Steinmetz kifejtette, 2008-ban Somogy megyében már elkezdtek építeni egy MotoGP pályát, azonban akkor a gazdasági válság miatt félbe maradtak a munkálatok. A képviselő úgy véli, ezt kellene befejezni, amikor Magyarországon a koronavírus járvány okozta válság következtében több százezer ember veszíti el az állását, vagy csökken a fizetése. Abbéli aggályait is megfogalmazta, miszerint az a 65 milliárd forint, amit a kormány a hajdúnánási pályára szán, szolid számítás, s félő, hogy ez a duplájára, vagy akár a háromszorosára fog emelkedni, hiszen a termőföldeket még meg kell venni, valamint a közművesítés költségei is hátra vannak az utak építésével egyetemben. A Somogy megyei Sávolyon ezek már rendelkezésre állnak: a település a 7-es út mellett fekszik, az M7-es autópálya közelségébe, önálló lehajtóval.

Sávoly továbbra is azt szeretné, ha náluk épülne meg a MotoGP-pálya Steinmetz Ádám, a Jobbik sportpolitikusa szerint üdvös az a szándék, hogy Magyarország 2-3 éven belül MotoGP-futamnak adjon helyet. Ő maga azonban - emelte ki - hónapok óta azt szorgalmazta parlamenti felszólalásában, hogy a sávolyi pálya befejezése lenne fontos pénzügyi és turisztikai szempontból, nem pedig a hajdúnánási pálya megépítése zöldmezős beruházásként.

Az olimpiai bajnok képviselő hangsúlyozta: nem Hajdúnánás ellen van, hanem Sávoly mellett, s úgy kíván kiállni a Somogy megyeiek érdekében, hogy azt szakmailag, észérvekkel is alá tudja támasztani.

Szeretném a kormányzatot egy szakmai alapú párbeszédre késztetni, hogy az itt élő emberek megértsék, miért veszik el tőlük azt az álmot, amibe 2008 óta beleélték magukat és nem tudnak megkapni. Nem jönnek válaszok

– mondta.

„Le kellene venni a polcról, leporolni és befejezni”

Sávolyon egy 600 hektáros terület áll rendelkezésre a sport szerelmeseinek, ebből 195 hektár az elkészült pálya területe, a többi pedig egyéb beruházásokra alkalmas, továbbá itt már a közművesítés is megtörtént. Ahogyan Steinmetz fogalmazott: csak le kellene venni a polcról, leporolni és befejezni. A pálya egyébként egy felszámolás alatt álló spanyol cég tulajdonában áll, így azt 700 millió forintért meg lehetne venni, és – a 2008-as tervezetet alapul véve, valamint alkalmazkodva a mai építőipari árakhoz –, 30-35 milliárd forintból be lehetne fejezni. A képviselő érvei a sávolyi pálya mellett többek között azok, hogy az autó- és motorsport szerelmesei 80-90 százalékban Nyugat-Európából érkeznek hazánkba, a település így könnyebben elérhető, továbbá nem elhanyagolható szempont a Balaton közelsége, vagy épp a fürdővárosoké sem. A külföldiek pár napot el is tölthetnének itt, adó formájában pedig bevétele lehetne mind a térségnek, mind a magyar államkasszának.

G7: drága és veszteséges lesz a magyar MotoGP-pálya Ahogy mi is beszámoltunk róla, Hajdúnánáson épül MotoGP-pálya, a tervek szerint 65 milliárd forintból. A G7 nemzetközi összehasonlításokkal igyekszik alátámasztani, hogy a projekt drága és veszteséges lesz. A lap példának hozza a texasi Circuit of the Americast, ami 2012-2013 között épült magánbefektetők segítségével 400 millió dollárból, a mai árfolyamon 125 milliárd forintból.

Hajdúnánás mellett a kormánypárti politikusok a nagyvárosok közelségét említik, valamint a BMW gyárat. Ez utóbbi Steinmetz szerint azért nem helytálló, mert a gyár ne közpénzen tesztelje termékeit. A Sávoly ellen felsorakoztatott érvek több sebből is véreznek: példaként említendő, hogy míg a kormánypártiak úgy vélik, a pálya kialakítás nem megfelelő, úgy a Jobbikos politikus szerint 2008-ban itt a világ egyik legmodernebb pályáját tervezték meg.

Ne politikai, hanem sportszakmai, pénzügyi és turisztikai szempontok alapján dőljenek el a dolgok. Azért, mert van egy lobbi, ami azt szeretné, hogy Kelet-Magyarországon épüljön meg a MotoGP pálya, nem elfogadható érv

– fejtette ki.