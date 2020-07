Bezsákozott, élő kutyákat és egy kecskét találtak egy pláza parkolójában egy utánfutón

Több kutyát és egy kecskét találtak egy autó utánfutóján vasárnap délután. Az esetről a Kutyások a XV. Kerületért Állatvédő Egyesület számolt be Facebook-oldalán, a posztban azt írják, őket a rendőrség hívta segítségül az Asia Center parkolójába, ahol több állatot találtak takarmányos zsákokba becsomagolva és feldobva egy nyitott utánfutóra.

Kutyások a XV. Kerületért Állatvédő Egyesület/Facebook

A leírás szerint az autó éppen hajtott volna ki a bevásárlóközpont területéről, ahova tankolni érkezett, de mielőtt a parkoló körforgalmához ért, az egyik kölyökkutya felugatott, amit az Asia Center biztonsági őre meghallott és meglátta az utánfutóra feldobott állatokat.

„Nem gondolkodott sokat, jelzett a sofőrnek, hogy azonnal álljon félre, de az autó vezetője megállás helyett ráhúzta a kormányt, bízva abban, hogy a biztonsági őr ettől visszariad és tovább tud hajtani.”

Az esetet jelezte a biztonsági szolgálat központjának, akik értesítették a hatóságokat és az állatvédőket a történtekről, így pár percen belül mindenki a helyszínen volt.

A szorosan összekötött, levegőtlen takarmányos zsákokba 5 db pár hónapos kölyökkutya és 1 kecske volt becsomagolva.

Amíg a sofőrt előállították, az Önkormányzati Rendészet és a Rendőrség járőreivel kiszabadították a zsákokból az állatokat. Mindegyik állat félt az emberi érintéstől, testük forró volt, amelyet trágya szaguk miatt elleptek a legyek, zilálva vették a levegőt, tele voltak élősködőkkel, bágyadtak voltak és a jelek szerint leszedálva, hogy maradjanak csendben és nyugodtan az utánfutón – írják.

Kutyások a XV. Kerületért Állatvédő Egyesület/Facebook

Az állatokat óvatosan elkezdték hűteni, itatni és sokktalanítani. Annyira szomjasak voltak, hogy egymásról is lenyalogatták a vizet, amivel hűtötték a testüket. A kecskét kivitték a fűre legelni, ami annyira ki volt éhezve, hogy bármilyen zöld tárgyat képest lett volna egy pillanat alatt befalni – jellemezték a körülményeket az állatvédők.

A rendőrség átnézte az autót, aminek csomagtartójában több zsák is össze volt gyűrve, de további állatokat nem találtak benne. A helyszínre kiérkező állatorvos előzetes állapotfelmérés alapján elrendelte, hogy összes állatot szállítsák be a plázában lévő állatorvoshoz, majd innentől kezdve fordult kedvessé a történet, ugyanis a mentésben résztvevők rugalmasságán kívül az üzletház átvállalta az orvosi költségeket is. Végül az állatok átmenetileg állatotthonba kerültek.

A sofőr ellen megtették a feljelentést, őt a rendőrség előállította.