Kiprovokálhatták-e az Index körül történteket?

Felborzolta a kedélyeket Dull Szabolcs, egykori indexes főszerkesztő menesztése, pénteken több ezren tüntettek. De menjünk egy kicsit vissza az időben! Július 22-én, szerdán délelőtt a Válasz Online szerkesztőségéhez eljutott egy pletyka, miszerint Sztankóczy András kollégájuk az Index főszerkesztője lehet, tájékoztat a valaszonline.hu.

A szerkesztőség tagjai ekkor még úgy tudták, Sztankóczy külföldön tartózkodik, fél 11-re azonban mégis megérkezett a szerkesztőségbe és kiderült: az Indexnél vállalt pozíciót, tehát az igazgatótanács tagja lesz. A Válasz Online szerkesztősége ezután kiadott egy közleményt, amiben megfogalmazták, nincs közük Sztankóczy döntéséhez, időközben pedig napvilágot látott az a hír is, hogy kirúgták az Index főszerkesztőjét. Csütörtökön Bodolai László, aki a tulajdonosi jogokat gyakorolja, a vezérigazgató Szombathy Pállal és Sztankóczyval egyezkedni próbált a szerkesztőség tagjaival, azonban mindhiába, az Index újságíróinak jelentős hányada otthagyja a lapot.

Három nap alatt pedig több elmélet is megfogalmazódott az üggyel kapcsolatban.

Lépésről lépésre

Kezdjük azzal, hogy Uj Péter főszerkesztő, az akkor még Fidesz-kompatibilis Spéder Zoltán nagyvállalkozó alatt fokozódó politikai nyomás miatt távozott 2011-ben, majd 2013-ban megalapította a 444-et. Egy évvel később Simicska Lajos szerzett vételi jogot, ami azt volt hivatott szolgálni, hogy a vevő akkor veszi meg az adott dolgot, amikor erre alkalmasnak véli az időt. Ezt 2017 áprilisában látta ideálisnak, az Orbán Viktorral kirobbant háborúja után. Ettől kezdve az Index.hu Zrt. részvényeinek egyedüli tulajdonosa a Simicskától kapott jogokkal a Magyar Fejlődésért Alapítvány. Így a kompromisszumot az Index már három éve megkötötte.

Az igazgatótanács élére kerülő Bodolai László mint ősindexes ügyvéd, személyes garanciának tűnt arra, miszerint a lapot nem fogja befolyásolni a politika. Simicska pedig ekkor már Fidesz-ellenes volt, így érdeke származott abból, hogy a szerkesztőség megmaradjon. Elérkeztünk a 2018-as választásokhoz: ekkor médiacégeit bezárta, vagy átadta a NER-nek bezárásra, vagy arra, hogy vigyék tovább. Utóbbi volt az Index is. Maradjunk 2018-ban, amikor is Ziegler Gábor, korábbi indexes értékesítési igazgató és a KDNP-tag Oltyán József kecskeméti üzletember fele-fele arányban megvették az Index hirdetéseit kizárólagosan értékesítő céget (CEMP, majd Indamedia), és Bodolai Lászlótól a kiadót tulajdonló alapítvány alapítói jogait birtokló zrt.-t (Nanga Parbat). A szerkesztőség pedig létrehozta a lap függetlenségét mutató barométert, és elmondták feltételeiket is a további munkával kapcsolatban: senki nem szólhat kívülről a tartalomba, illetve személyi összetételbe, továbbá maradjon az alapítványi konstrukció és a kuratórium egyetlen tagja Bodolai László, a mindenkori főszerkesztőt pedig a szerkesztőség tagjai közül választják bizalmi szavazáson.

Március végén aztán az Indamediába Oltyán helyére Vaszily Miklós került. Ő vezérigazgatója volt az Indexnek, levezényelte Sáling Gergő főszerkesztő kirúgását az Origótól, 2015-től 2018-ig a közmédia vezérigazgatója, s vezette a Mészáros Lőrinc-féle Echo Tv-t, továbbá a TV2-csoportot is, hamarosan pedig Mészárossal kezdenek propagandatévé indításába. A munka Vaszily érkezésével egyébként ugyanúgy folyt tovább az Indexnél. Bodolai a múlthéten is közölte, mindenki szabadon folytathatja a munkát, csütörtökön pedig még azt is megígérte, hogy lemond, ha nem mellette döntenek. Végül több száz aláírás született Dull Szabolcs visszavétele mellett. Bodolai mégsem mondott le.

Piszkos anyagiak, na meg a baloldal?

Felröppentek olyan állítások is, miszerint az Indexnek pénzügyi problémái vannak, s 180 millióval tartozik az Indamediának. A Népszava azonban arról számolt be egy belsős levél alapján, hogy



nem voltak gondok addig, amíg Dull Szabolcs veszélyzónába nem állította a barométert: ekkor ugyanis a reklámozók költései visszaestek.



Ennek előzménye akkorra datálható, amikor Gerényi Gábor tavasszal behozott egy tervet, ami leválasztotta volna a rovatokat az anyacégről. Úgy érezték, a Vaszily-féle Indamedia által hozott külsős szakértőt nem a jó szándék vezérli. Gerényi megbízását Bodolai két nappal az átállítás előtt megszüntette, s a botrány abból lett, hogy az igazgatóság többségi döntéssel felkérte volna Dullt, hogy a Gerényi-terv elemeinek hasznosításával dolgozzon ki egy javaslatot. A megvalósulás azonban elmaradt, Bodolai pedig úgy gondolta, felelőtlenség volt úgy hagyni a barométert, nehezítve a pénzügyi helyzetet. A Válasz Online mindenesetre úgy tudja,

már a szeptemberi bér kifizetése is gondot jelentett volna, ha a barométer így marad.



Bodolai ilyen okokból vált hát meg Dulltól és azokkal a vádakkal, hogy a főszerkesztő baloldali politikusokkal fogott össze és összeesküvés van a háttérben, csak később állt elő.

Ehhez érdemes azt is hozzáfűzni, hogy